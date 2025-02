Llega a España una borrasca de las Azores que volverá a reactivar las lluvias

Tras un fin de semana donde hemos notado un clima más relajado, parece que el tiempo vuelve a complicarse, lo que va a afectar a gran parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado una sucesión de frentes atlánticos que traerán lluvias durante los próximos días.

Preparad el paraguas

El meteorólogo Sergio Escama advierte que se van a formar nuevas borrascas asociadas a descongelamientos de aire frío, lo que traerá fuertes vientos y lluvias.

Según la Aemet, las temperaturas sufrirán un incremento y alcanzarán valores superiores a los habituales para estas fechas. Las precipitaciones también serán más abundantes de lo normal en la mayor parte del estado.

Las Islas Azores

Durante las próximas horas, el noroeste de la península puede verse sacudido por una borrasca que provocará precipitaciones. Sin embargo, según Escama, a partir del martes la situación se irá intensificando a consecuencia de una borrasca proveniente de las Islas Azores.

La borrasca azoriana, resultado de un embolsamiento de aire frío, nos alcanzará por el oeste. Esta perturbación se dirigirá lentamente hacia las costas de Portugal y finalmente llegará a España.

La aparición de una nueva dana

El ciclón azoriano se irá debilitando a lo largo del miércoles, pero podría entrar en acción una pequeña dana por el noroeste de la península, según informa Escama. Esta reactivaría las lluvias a finales de semana, que se extenderían por el resto del estado. Afectaría principalmente a puntos del norte e interior peninsular y atravesará parte del Mediterráneo.

No obstante, el meteorólogo ha querido llamar a la calma explicando que los episodios de danas no siempre traen lluvias extremas, y este no sería el caso.

Las zonas más afectadas

La zona más afectada por estos chubascos será el noroeste peninsular, donde se podrán superar los 20-25 l/m2 en 24 horas. También podríamos ver acumulaciones importantes en regiones como La Rioja, Navarra, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía o Huesca, donde se rondarán los 10 a 15 l/m2.

Veremos algo de lluvia en la Cordillera Cantábrica y en la comunidad autónoma de Castilla y León. En el resto del país las precipitaciones serán más débiles.

Un buen momento para esquiar

La nieve también volverá a los principales sistemas montañosos y áreas próximas de la mitad norte y este peninsular. Las temperaturas seguirán siendo bajas, sobre todo en los Pirineos. Además, las pistas de esquí se encontrarán en condiciones óptimas para los apasionados del deporte en la nieve.