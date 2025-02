Última alerta de la Aemet sobre la llegada de frío a España: hasta -20ºC

En los últimos días, el término 'Bestia del Este' ha resonado en los medios de comunicación, generando expectación y preocupación ante la inminente llegada de frío intenso a España, previsto para este próximo fin de semana.

Sin embargo, ¿qué implica realmente este concepto y qué tan drástica será la bajada de temperaturas que experimentaremos? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) nos ofrece una visión más precisa y desmitificadora sobre este fenómeno.

¿Qué es la 'Bestia del Este'? Un nombre con historia

La 'Bestia del Este' no es un fenómeno meteorológico en sí mismo, sino una expresión popularizada en los medios británicos durante la ola de frío de 2018, que azotó Europa Central con intensas nevadas y temperaturas extremadamente bajas. Se utiliza para describir la llegada de aire muy frío, generalmente procedente de Rusia, que provoca un descenso significativo de las temperaturas en el continente europeo.

Aquella ola de frío fue causada por una potente entrada de aire siberiano y, aunque esta vez las previsiones son más conservadoras que en aquella ocasión, algunos modelos de predicción apuntan a valores de entre 15 y 20 grados bajo cero en determinados puntos del Pirineo.

¿Llegará la 'Bestia del Este' a España?

Si bien se espera una bajada de temperaturas en España a partir del viernes, como consecuencia de la configuración atmosférica actual, la Aemet aclara que no se trata de la llegada de la 'Bestia del Este' en su definición original, tanto por intensidad como por extensión. En su lugar, recibiremos masas de aire frío procedentes de Rusia, que darán lugar a un descenso térmico significativo, pero no extremo. Cabe destacar que la incertidumbre en los pronósticos es alta y podrían producirse cambios.

'Bestia del Este' no; ola de frío, tampoco

El frío se intensificará en España durante el fin de semana, con la llegada de una masa de aire más fría desde el interior de Europa. No obstante, la Aemet subraya que este episodio no cumplirá los criterios meteorológicos para ser catalogado como ola de frío. Para que fuese así, hasta un 10% de las estaciones meteorológicas deberían registrar temperaturas por debajo del percentil 5% de la serie de referencia (1971-2000) para los meses de enero y febrero durante un mínimo de tres días consecutivos. Así, la intensidad, duración y extensión geográfica del frío no alcanzarán estos umbrales exigidos.