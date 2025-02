La previsión de Roberto Brasero es clara: "Heladas sí, pero nevadas no"

El tiempo de la Península Ibérica a lo largo de los últimos días ha sido más bien seco, con cielos despejados en comunidades como Catalunya y alguna borrasca puntual como la que este martes ya comienza a desinflarse en la zona del Estrecho.

El amanecer de esta jornada, marcado por la aparición de bancos de niebla, no alcanza siquiera la marca de los cero grados en muchos puntos del interior del norte peninsular y montañas del sureste, dando pie a la formación de heladas en la cordillera Cantábrica, Pirineos y áreas de la meseta norte. Así lo ha explicado el presentador del tiempo en Antena 3, Roberto Brasero, quien ha advertido de que este fenómeno no llega acompañado de otro muy similar: "Heladas sí, pero nevadas no".

"Hasta el viernes como poco"

Como bien explica el hombre del tiempo, el único punto donde, con motivo de la mencionada borrasca, está nevando este martes Sierra Nevada. No obstante, todo apunta a que la precipitación se detendrá en las próximas horas, dando inicio a un período de varios días sin nieve. "Este tiempo se queda ya así hasta el viernes como poco", ha anticipado Brasero.

Así, el miércoles llegará con un pronóstico similar al del día anterior. La nubosidad, así como la lluvia, brillará por su ausencia "casi generalizada", mientras que la niebla seguirá siendo la protagonista de las mañanas y las heladas, de las noches. Con todo, Brasero ha avisado de que "no descartamos algún chubasco aislado en algún punto de Galicia o en puntos del estrecho y Melilla".

También el jueves se presenta con tiempo anticiclónico: sin previsión de precipitaciones y estabilidad en las temperaturas. Eso sí, las heladas serán "más intensas en zonas de montaña", ha apuntado Brasero.

Desplome en los termómetros

Ya de cara al viernes, se espera que un flujo de viento polar procedente del norte de Europa provoque un descenso significativo de las temperaturas, especialmente durante el día en la mitad norte de la península.

Para el fin de semana, este enfriamiento se extenderá a otras regiones, afectando tanto las mínimas como las máximas, lo cual generará heladas más intensas y un ambiente frío también durante la tarde. Hoy por hoy, la predicción en cuanto a las precipitaciones sigue siendo inciertas, pero la entrada de aire polar podría traer nevadas en el norte y áreas montañosas, sin descartar que afecten también al Mediterráneo.