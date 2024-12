Mario Picazo felicita el año con el "paraguas en mano": estas son las comunidades que se verán afectadas por la lluvia

Las altas presiones no han permitido disfrutar de un tiempo estable a lo largo de todo el mes de diciembre, durante el cual han predominado los cielos despejados y las temperaturas agradables para la época en la que no encontramos. No obstante, todo parece indicar que tocará despedir el 2024 con un cambio repentino en la previsión meteorológica.

Así li ha adelantado el meteorólogo Mario Picazo, quien, por medio de una publicación de X (antes Twitter), ha compartido una felicitación de Nochevieja poco convencional, aunque muy útil: "Llegamos a Nochevieja y Año Nuevo con paraguas en mano en estas comunidades. Los primeros compases de 2025 traen importantes cambios en el tiempo en otras".

Llegamos a Nochevieja y Año Nuevo con paraguas en mano en estas comunidades. Los primeros compases de 2025 traen importantes cambios en el tiempo en otras.



— Mario Picazo (@picazomario) December 29, 2024

¿Dónde lloverá para Nochevieja y Año Nuevo?

Entre martes 31 de diciembre y miércoles 1 de enero, la atmósfera se volverá más inestable. En el sudeste peninsular y Baleares, las nubes serán más frecuentes y, en algunos casos, acompañadas de lluvias. Zonas como Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y el sur de las Baleares podrían experimentar precipitaciones que, en algunos puntos, serán significativas.

Sin embargo, el resto del país podrá disfrutar de tiempo más soleado, aunque las nieblas podrían ser muy persistentes en algunas regiones. Este fenómeno reducirá la sensación térmica, especialmente en áreas donde las temperaturas descenderán por la noche.

Esta estabilidad intermitente se mantendrá hasta el jueves 2 de enero, cuando ya se comenzarán a sentir los primeros cambios, principalmente en el norte de la Península. Un frente atlántico se aproximará a Galicia y al Cantábrico, y entre el viernes 3 y el domingo 5 de enero, se prevé que las precipitaciones afecten a un gran número de comunidades, desde el norte de Galicia hasta el litoral norte de Catalunya. Las lluvias podrían ser intensas, especialmente en las zonas más cercanas a los Pirineos.