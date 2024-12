Última hora del tiempo en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: desactivada la alerta por fuertes vientos

Los Bomberos atienden 40 avisos por el viento entre las dos y las cuatro de la tarde, la mayoría por árboles caídos

Los Bomberos han atendido 40 avisos relacionados con el fuerte viento entre las dos y las cuatro de la tarde de este lunes, sumando ya un total de 478 servicios desde el domingo a las siete de la mañana. En las últimas horas, la mayoría de intervenciones se concentran en el Alt Empordà, principalmente por la caída de árboles, tejas o elementos no estructurales. No se han registrado personas heridas. Entre las dos y las cuatro de la tarde, la región de emergencias con más incidencias ha sido la de Girona, con 22 casos, seguida de la Catalunya Central con 6, Tarragona y Lérida con 4 cada una, las Tierras del Ebro con 3, y la Región Metropolitana Norte con 1. En la Región Metropolitana Sur no ha habido incidencias. Por su parte, hasta las tres de la tarde, el teléfono de emergencias 112 ha recibido un total de 571 llamadas relacionadas con el temporal. La comarca que ha registrado más avisos ha sido el Alt Empordà, con 159 llamadas, seguida de la Garrotxa con 54, y el Vallés Oriental con 46. Figueras ha sido el municipio con más llamadas, con un total de 51.