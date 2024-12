Última hora del tiempo en Barcelona y resto de Catalunya, hoy en directo: alerta por fuertes vientos

Consejos ante el mal tiempo

Protecció Civil recomienda evitar los desplazamientos por carretera, moderar la velocidad y extremar la precaución ante la posibilidad de encontrarse elementos imprevistos en la vía. En casa recomienda cerrar puertas, ventanas y toldos, bajar las persianas completamente, no dejar macetas u otros elementos no estáticos en las fachadas y terrazas, y recoger la ropa tendida para evitar que provoque accidentes. Pide también cuando se esté en la calle tener cuidado con la caída de algún elemento de mobiliario urbano, de la iluminación, o con motos aparcadas, así como con contenedores y arbolados, además de no acercarse a andamios o zonas en construcción, y evitar parques, zonas boscosas, y actividades al aire libre.