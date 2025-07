La cultura popular de Terrassa pide vetar a Vox en la Fiesta Mayor con un cambio en los protocolos locales

Por tercer año consecutivo, el tejido de cultura popular de Terrassa (Vallès Occidental) se planta ante la presencia de la extrema derecha en uno de los actos más simbólicos de la Fiesta Mayor, que se celebra este año del 4 al 9 de julio. Se trata del baile conjunto de entidades con representantes del consistorio. La consigna no ha cambiado desde 2023 y este 2025, vuelve a resonar, como dicen las entidades con más fuerza: “Con el fascismo no se baila". Por este motivo, reclaman al Ayuntamiento la revisión de los protocolos de la fiesta para "que ninguna entidad se vea obligada a compartir espacios con representantes que promuevan discursos de odio contrarios a los derechos humanos".

Desde que Vox accedió al Ayuntamiento en las elecciones municipales de 2023 con tres concejales, colectivos como el AEiG Torrent de les Bruixes, una histórica agrupación escolta vinculada a la cultura tradicional de la ciudad, también en los últimos dos años se ha posicionado la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa junto a la plataforma Unitat Contra el Feixisme y el Racisme (UCFR) han decidido desmarcarse del acto institucional. Este año, sin embargo, la ruptura ha sido más contundente este año, ya que el cau se retira completamente del baile de plaza, denunciando presiones por parte del consistorio para forzar su participación junto a los concejales de la formación ultraderechista. Una línea roja que, aseguran, no están dispuestos a cruzar.

“Nos han excluido de las conversaciones y se nos ha obligado a participar bajo la amenaza de perder el derecho a desfilar con los 'Nans' y 'Capgrossos' en futuras ediciones. Así no se construye una fiesta para todas”, afirman en un comunicado.

El comunicado del cau —que ha obtenido una rápida difusión y el apoyo de decenas de entidades de cultura popular y de ocio— reclama al Ayuntamiento un compromiso firme y coherente contra el fascismo, y pone sobre la mesa una batería de demandas claras: exclusión de Vox de los actos de cultura popular, libertad de posicionamiento para las entidades o el reconocimiento del derecho a la protesta durante los actos festivos, además de la ya citada reforma de protocolo. En definitiva, una llamada a defender que la cultura popular no puede ser neutral frente al odio.

En Terrassa, explican la Fiesta Mayor no es solo folklore, ya que aseguran es identidad, comunidad y política en su sentido más profundo. Por eso, la presencia de Vox en actos como el baile institucional del domingo —único momento donde las entidades de cultura popular y el consistorio se encuentran públicamente— se vive con creciente incomodidad desde buena parte del tejido asociativo.

“No queremos contribucir en legitimar un proyecto político abiertamente racista, machista, LGTBfóbico y contrario a la cultura catalana”, reiteran desde el cau. “Vox no representa los valores de respeto, convivencia y justicia que promovemos desde el escultismo ni los que han dado forma a la cultura popular en esta ciudad”.

La decisión de dar un paso al lado ha sido dolorosa, explican, pero necesaria. Este domingo 6 de julio, no serán las jóvenes del cau quienes bailen en la Plaça Vella junto a las figuras tradicionales de los Nans i Capgrossos. Serán otras personas voluntarias, mientras ellas preparan una acción simbólica de rechazo pacífico. “Nos quieren fuera por denunciar lo que incomoda. Pero la cultura popular es, y siempre ha sido, trinchera y altavoz”, defienden.

La respuesta del Ayuntamiento no ha satisfecho a las entidades disidentes. Tras la publicación del comunicado, el gobierno municipal solicitó una reunión con el cau. En ella, según relatan los jóvenes escoltas, se negaron las presiones que ellas denuncian y "no se asumió ninguna de las demandas planteadas".

El equipo de gobierno, que públicamente ha manifestado su rechazo a la extrema derecha y ha protagonizado gestos como la expulsión de Vox del pleno municipal, parece ahora quedar atrapado en la contradicción entre el gesto simbólico y la acción efectiva.

“De nada sirve poner pancartas contra el fascismo si luego se le allana el paso en las plazas”, reprochan desde el cau. “Ser antifascista no es posar para la foto, es no ceder ni un solo espacio de representación a quienes promueven el odio”.

La cultura popular no es neutral

El conflicto que se repite por tercer año consecutivo revela una tensión de fondo que va más allá de los bailes o de los partidos políticos. Para el cau y las entidades que las acompañan, la cultura popular es una herramienta de transformación, de cohesión y de denuncia. “No queremos una Fiesta Mayor que sea solo folklore: queremos una cultura viva, valiente y libre de discursos de odio”.

La demanda final es clara es un compromiso "antifascista real, coherente y aplicado en todos los ámbitos", también en la organización de las fiestas populares. “El conflicto no va solo de nosotras —dicen desde el cau—. Va de qué modelo de cultura popular queremos construir. Uno donde todas quepamos, o uno donde incluso el fascismo tenga cabida”.

La agrupación Torrent de les Bruixes ha convocado a la ciudadanía a apoyar la acción simbólica del próximo domingo en la Plaça Vella, a las 10:30h. Y lanza una doble invitación: a las entidades culturales, a adherirse públicamente al comunicado; y al Ayuntamiento, a escuchar y revisar su postura. “La cultura popular no es neutral. Nunca lo ha sido. Y cuando se pone al servicio de la justicia, se convierte en una herramienta poderosa de resistencia.” El baile no se detendrá, pero esta vez sonará en otra clave. Y en el silencio de algunas ausencias, resonará una verdad incómoda: la cultura, cuando es viva, no puede callar.