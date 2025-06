Familias del colegio Mare de Déu del Carme de Terrassa protestan contra el “giro radical” de la nueva dirección

Unas doscientas personas, la mayoría padres y madres de alumnos, recorrieron este miércoles las calles de Terrassa con una consigna clara: "denunciar la radicalización religiosa de la nueva dirección de la escuela". Convocados por la plataforma Recuperem el Karmel, protestaron contra lo que califican como un “golpe ideológico” en el Col·legi Mare de Déu del Carme, un centro concertado con más de 80 años de historia.

“Se están cargando el prestigio de un colegio que siempre fue religioso, integrador y de valores progresistas”, denunciaban los portavoces en la Plaça Vella, al final de una manifestación que partió del propio centro educativo, encabezada por una pancarta: “¡Fuera ideologías ultras de nuestras escuelas!”.

Aunque la protesta fue un punto de inflexión, el conflicto viene de lejos. A finales de marzo, unas 400 familias ya habían expresado públicamente su rechazo al rumbo tomado desde que, en 2023, la nueva dirección —vinculada al movimiento ultracatólico Camino Neocatecumenal, conocidos como “los Kikos”— asumiera el liderazgo pedagógico. Desde entonces, padres y madres han detectado un aumento de las horas de religión, más presencia de actividades litúrgicas, una clara reducción de las clases en catalán y la incorporación de docentes afines a un ideario que muchos consideran excluyente.

“Nos acusan de no querer dialogar con la escuela, pero llevamos un año denunciando el tema del catalán y en octubre ya pedimos explicaciones por el viraje ideológico”, denuncia un padre desde la plataforma. “No se trata de imponer nada, simplemente queremos una escuela que ponga por delante la calidad pedagógica por encima de cualquier ideología”.

El portavoz de Recuperem el Karmel, Francesc, asegura que han “llamado a todas las puertas” antes de salir a la calle: “Queremos recuperar el Karmel de siempre, ese colegio que era un referente en la ciudad desde hace casi un siglo”. Desde la plataforma recuerdan que el manifiesto que exige la dimisión del actual equipo cuenta con más de 270 firmantes.

El AMPA, según denuncian los convocantes, no les ha permitido organizar una asamblea informativa ni ha respaldado la movilización, lo que ha generado aún más malestar. Aun así, consideran un éxito haber llevado la protesta a la calle: “Esto no va solo de una escuela. Es un tema de ciudad”.

Una institución en disputa

Fundado en 1942 por los padres carmelitas, el centro había delegado históricamente la gestión educativa en perfiles laicos. Sin embargo, desde hace dos cursos, la dirección ha adoptado un enfoque religioso más rígido, lo que, según testimonios recogidos, ha coincidido con despidos polémicos —algunos ya calificados judicialmente como improcedentes— y una creciente falta de diálogo con la comunidad educativa.

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, no pudo asistir por problemas de agenda, pero ha mostrado su respaldo a la plataforma. También lo han hecho el Observatori de Drets Socials de la ciudad y asociaciones de familias de otros centros escolares.

Por su parte, el Departament d’Educació ha abierto expedientes informativos y ha solicitado documentación sobre algunos de los profesores implicados. “No creemos que pase de una amonestación”, reconocen desde Recuperem el Karmel, “pero al menos ya nadie puede decir que no dimos la cara”. Para muchas familias, este no es solo un pulso educativo: es una batalla por la identidad de una escuela que sienten suya. Y que, aseguran, no están dispuestos a perder sin luchar.