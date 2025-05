La ZBE de Terrassa se activa pero sin sanciones y la de Sabadell deberá esperar

Este 1 de mayo es una fecha clave en las regulaciones locales de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Terrassa y Sabadell, dos de las ciudades catalanas más pobladas. Las respectivas ordenanzas prevén que debería ser a partir de este mes primaveral cuando las restricciones a los vehículos más contaminantes, los que no tienen etiqueta ambiental, cobren vigencia de manera permanente en las dos cocapitales del Vallès Occidental. Sin embargo, sólo Terrassa ha puesto en marcha su ZBE este mes de mayo sin todavía imponer sanciones en caso de infracciones.

El ámbito de la ZBE de Terrassa incluye las calles dentro del área delimitada por el paseo del Veintidós de Julio, el parque de Vallparadís, la carretera de Moncada, la carretera de Martorell, la calle de Faraday y la calle de Josep Trueta. Estas vías mencionadas quedan excluidas como tal de la ZBE.

A partir de este 1 de mayo, la restricción de circulación será permanente de lunes a viernes laborales de 7:00 h a 20:00 h para todos los vehículos excepto los dedicados a transporte de personas (M2 y M3) y mercancías (categorías N1, N2, N3), según la ordenanza municipal aprobada por el Ayuntamiento de Terrassa.

Las sanciones a los vehículos infractores, no obstante, todavía no aplican en Terrassa. Pese a preverlo la normativa municipal también a partir del 1 de mayo, las multas están condicionadas a que se active antes el Registro de Autorizaciones imprescindible para el funcionamiento de las ZBE, que en caso de Catalunya gestiona la Autoritat Metropolitana del Transport (ATM). Esto no ha ocurrido por el momento.

Las restricciones de la ZBE de Sabadell, por otra parte, tendrán que esperar. Aunque el calendario publicado por el Ayuntamiento y la correspondiente ordenanza también hablan de circulación vetada a partir del 1 de mayo, la ZBE todavía no está implementada y el consistorio también se halla a la espera de que se active el mencionado registro, explican fuentes municipales de Sabadell.

Cabe recordar, tal y como publicó EL PERIÓDICO, que la activación de los regímenes sancionadores será condición imprescindible para que los municipios puedan acceder a las ayudas estatales al transporte público, tal y como prevé el decreto 'ómnibus' aprobado por el Gobierno en febrero. En los casos de Terrassa y Sabadell, la financiación en juego asciende a 1,9 y 1,6 millones respectivamente.

Solo 5 de 25 grandes ciudades sancionan

Al inicio de este 2025, este diario comprobó que sólo cinco de los 23 grandes municipios catalanes obligados a ello están sancionando integralmente en sus ZBE. Estos son la pionera Barcelona; Sant Cugat del Vallès; Sant Boi de Llobregat; Viladecans; y El Prat de Llobregat. Sus correspondientes normas locales estipulan un régimen general de sanciones de 200 euros que pueden llegar a 260 euros en caso de reincidencia. Sant Cugat es un caso excepcional: prevé multas de hasta 500 euros para sanciones muy graves.

Al otro extremo del tablero de las ZBE se ubican las grandes ciudades que todavía no han aprobado sus ordenanzas municipales: Mataró; Santa Coloma de Gramenet; Tarragona; Reus; Castelldefels; Vilanova i la Geltrú y Rubí. El grueso de estos consistorios asume la previsión de impulsar sus regulaciones durante este año.

Y la mayor disparidad se da en la franja intermedia, donde la gran mayoría de ciudades no sancionan —excepto Cerdanyola del Vallès, precursora de las moratorias para residentes— pero sí tienen aprobada una regulación municipal. A partir de ahí existe mucha heterogeneidad: unas ciudades —L'Hospitalet y Cornellà de Llobregat— están a la espera de aprobar nueva ordenanza tras el revés judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Otras —Sabadell, Terrassa o Manresa— proyectan multas antes de verano. Y otras tantas, como Girona, esgrimen estar a la espera de que la Generalitat ponga en marcha su propio registro para las autorizaciones de vehículos, imprescindible para la efectividad de las ZBE.