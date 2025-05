Ballart pide a Vox que deje de “usar políticamente” a la víctima de una violación en Terrassa

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart (TxT), ha denunciado públicamente que el grupo municipal de Vox ha utilizado políticamente a una víctima de violación en la ciudad. La acusación se produjo durante el pleno extraordinario y urgente celebrado el martes 30 de abril, en el que el alcalde expulsó a los tres concejales del partido tras negarse a retirar unas camisetas con acusaciones contra él.

Los hechos se remontan al pasado 25 de abril, cuando Ballart suspendió la sesión ordinaria del pleno después de que una concejala de Vox se negara a quitarse una camiseta con el mensaje “Ballart silencia las violaciones”. Cinco días más tarde, en la reanudación de la sesión, los tres ediles del grupo repitieron la acción. El alcalde les pidió hasta en tres ocasiones que se retiraran las camisetas, y ante su negativa, ordenó su expulsión. Fue necesaria la intervención de la Policía Municipal para que abandonaran el salón de plenos sin oponer resistencia.

Durante la sesión, Ballart reveló que había mantenido contacto con la víctima aludida por Vox y que esta le había expresado sentirse “engañada y utilizada” por el grupo político. “Me ha pedido que les traslade su petición de que retiren la resolución en la que aparece su nombre. Se ha sentido manipulada. Me ha dicho que lo único que han hecho por ella ha sido comprarle unos pantalones para acudir a una manifestación”, explicó el alcalde en el pleno.

Ballart reprochó a Vox su actitud: “Nunca se les ha visto manifestarse contra la violencia machista y ahora utilizan a una víctima para atacar políticamente. Este Ayuntamiento lleva años aplicando protocolos, haciendo prevención, atendiendo a víctimas. No solo hacemos minutos de silencio, hacemos política útil. Somos un ejemplo en la lucha contra la violencia de género”.

Durante el mismo pleno, los grupos municipales del PSC, Tot per Terrassa, Junts y ERC presentaron y aprobaron una moción institucional para reafirmar el compromiso del consistorio en la lucha contra la violencia machista. Asimismo, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de feminicidio.

Después de la sesión, Ballart ha publicado un mensaje en la red social X, donde ha resumido los hechos y su posición. “Ayer expulsé a tres concejales de Vox del pleno. Vinieron a provocar, saltándose todas las normas. El pleno de Terrassa no es un circo. Han utilizado a la víctima de una violación para hacer política sucia. Ella misma me ha dicho que se siente manipulada. Es repugnante. No lo permitiré”. El alcalde concluyó en el Pleno su intervención reiterando su compromiso con las víctimas y su rechazo frontal a cualquier intento de manipular su sufrimiento con fines partidistas.