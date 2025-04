270 padres y madres piden dimisiones en una escuela de Terrassa por su deriva ultracatólica

Familias del Colegio Mare de Déu del Carme de Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona) continúan denunciando el “viraje ideológico radical” que habría dado el proyecto educativo de este centro concertado, gestionado desde 2023 por una nueva dirección vinculada al movimiento ultracatólico Camino Neocatecumenal, también conocido como "los Kikos". A través de un manifiesto que cuenta con el apoyo de 270 padres y madres, exigen la dimisión de la actual dirección pedagógica del centro. “Lo que queremos es recuperar la escuela en la que empezamos”, expresa un padre de tres alumnos y miembro de la plataforma 'Recuperem el Karmel', en declaraciones a este diario.

El manifiesto denuncia que la nueva línea del centro “se aleja de los valores que tradicionalmente lo han caracterizado”, basados “en la inclusión, el pensamiento crítico y el respeto a la diversidad”. Asimismo, el escrito muestra la preocupación de las familias ante ciertos cambios que podrían suponer un “retroceso en la libertad de pensamiento y en el carácter integrador” del colegio, y piden la dimisión del actual equipo directivo y del profesorado de nueva incorporación que no represente estos valores.

Además de estar en contacto con el Departament d'Educació de la Generalitat, una de las familias del 'Karmel' también ha solicitado Síndic de Greuges de Catalunya su intervención para que se inhabilite al equipo directivo del centro y evitar este presunto "adoctrinamiento". No obstante, temen que las instituciones tengan poco margen de actuación por tratarse de un centro concertado confesional católico.

Sin consultar a las familias

El colegio, fundado en 1942 y perteneciente a la orden de los padres carmelitas, había delegado tradicionalmente la gestión pedagógica a instituciones laicas. Sin embargo, desde hace dos años esa responsabilidad recae en perfiles afines a ideologías religiosas más conservadoras.

Las alarmas saltaron al cerciorarse de que habían aumentado las horas de religión y reducido las clases en catalán. También sostienen que se habrían contratado nuevos profesores afines al nuevo ideario, y que se realizaban más actividades religiosas, como acudir a la iglesia a rezar, sin previo aviso ni consentimiento familiar.

El prior de los carmelitas en Catalunya respondió a los padres en una carta en la que asevera que "no hay ningún cambio ni imposición ideológica en el colegio" y que no hay ningún acto obligatorio en el ámbito de la fe, ni plegarias, ni adoraciones al santísimo".

“Los hechos contradicen ese discurso”, sostiene uno de los padres, argumentando: “En lo que llevamos de curso, mis hijas han ido a rezar a la iglesia unas cuatro o cinco veces, cuando antes eso pasaba. Como mucho, iban una vez al año a hacer una ofrenda. Y todo sin pedirnos consentimiento, ni siquiera informarnos”.

Clases con sesgo ideológico

En cuanto al nuevo profesorado, algunos padres explican a este diario que preocupa especialmente la presencia de un profesor, I. S., que estaría transmitiendo en sus clases de historia discursos “ideologizados y extremos”, según explican. “Es amigo personal de Lluís Seguí, el director pedagógico. En clase ha dicho cosas como que ‘Primo de Rivera era el comandante de hierro que toda España estaba esperando’ o que ‘los libros de historia son panfletos comunistas'. Incluso ha afirmado que ‘el Valle de los Caídos lo construyeron voluntarios'", aseguran con preocupación.

Las quejas se extienden también a edades más tempranas: “En primaria hay profesorado que lanza mensajes sutiles como ‘si tu madre no reza, no irá contigo al cielo’. Esto no había pasado nunca. Muchos somos padres ateos, y aun así respetábamos el carácter confesional del colegio, pero ahora ha dado un giro hacia el extremo", lamentan las familias.

Además, el centro ya habría anunciado que próximamente se implementará un código de vestimenta. “En una reunión de inicio de curso, Seguí dijo delante de todos los padres que tendrían que hacer algo con cómo van vestidas algunas chicas de la ESO, porque los chavales no se pueden concentrar”, relatan los padres en declaraciones a EL PERIÓDICO. Un mensaje que, además de ser sexista, evidenciaría la nueva moral que la actual dirección estaría intentando imponer.

Esta situación ha llevado a varias familias del centro a plantearse cambiar a sus hijos de colegio. “Hay familias que ya están buscando colegio y se marcharán el curso que viene”, afirma uno de los padres. Mientras, otras familias tratan de luchar por que el modelo educativo vuelva a ser el de cuando matricularon a sus hijos.