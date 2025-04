Terrassa identifica a 125 usuarios de un local de ocio nocturno tras el tiroteo mortal en una discoteca

Terrassa (Vallès Occidental) sigue en pie de guerra contra la supuesta percepción de inseguridad en la ciudad, tras los dos tiroteos el pasado 9 de marzo. El gobierno de Jordi Ballart (TxT), que se comprometió a "perseguir los locales de ocio nocturno", este fin de semana ha puesto en marcha una operación conjunta de Mossos d'Esquadra y Policía Municipal que ha dejado un reguero de 125 identificados en una batida nocturna en el Distrito 3, epicentro de barrios como Can Palet, Guadalhorce, Can Palet II, Xúquer, Can Jofresa o el Segle XX.

El balance de la operación: un detenido, una docena de actas por infracciones en materia de extranjería, tres denuncias por tenencia de navajas y una acta más por irregularidades en la insonorización y el cumplimiento de la normativa laboral de un local. Una intervención que se enmarca en la cruzada del consistorio para erradicar los locales problemáticos, tras los dos tiroteos del pasado 9 de marzo, uno de ellos con resultado de muerte, en la discoteca Chicago Latino.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha cerrado a cal y canto 12 establecimientos y tiene en el punto de mira una decena más. Hace apenas dos semanas, el alcalde presentó el primer Plan Local de Seguridad como "un punto de inflexión", y sacó pecho de las cifras del Ministerio del Interior y los Mossos, que sitúan a Terrassa como el municipio metropolitano donde más ha descendido la delincuencia en el último año.