MAPA | Terrassa acumula más de 750 contenedores quemados en los últimos cinco años

La problemática de los contenedores quemados en Terrassa es menos grave que en otros municipios comparables en población a la cocapital vallesana. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, desde 2019 han sido 758 los 'containers' que han ardido en la ciudad. Una cifra que, por ejemplo, queda por debajo de los 927 depósitos de basura calcinados en L'Hospitalet de Llobregat, ciudad con 54.000 habitantes más que Terrassa.

Si bien desde el consistorio remarcan que "la quema de contenedores es una problemática que afecta a diversos municipios" ―no en vano las ciudades de la provincia de Barcelona con más de 100.000 habitantes suman más de 11.000 'containers' reducidos a cenizas desde 2019―, fuentes municipales apelan al civismo para atajar el problema a nivel local: "Tenemos que tener muy presente que los contenedores son elementos que pagamos entre todos los ciudadanos y ciudadanas, que tienen una función muy importante y que hay que cuidar y ayudar a mantener en buenas condiciones".

Los peores años de la serie son 2021 (con 167 repositorios abrasados) y 2020 (125). En 2019 y 2022 fueron 119; y en 2023, 126. El hecho que el año pasado la cifra se quedase en los 90 contenedores calcinados produce cierta satisfacción en el gobierno municipal, que ve "positiva" la cifra, "ya que apunta a una tendencia a la baja en estos delitos".

La afectación en la ciudad queda bastante repartida, de manera que ningún barrio destaca por sufrir particularmente este tipo de actos vandálicos.

"Hace falta pues más civismo y respeto, por eso también nos esforzamos en hacer campañas informativas y de concienciación", resumen el Ayuntamiento.

El gasto de reposición para las arcas municipales egarenses de los más de 750 depósitos malogrados desde 2019 es de 298.384 euros, casi 50.000 de los cuales se atribuyen al último año. En este sentido, el consistorio lleva a cabo una medida disuasoria que tiene que ver, precisamente, con lo pecuniario. Explican fuentes municipales que, cuando la Policía Municipal logra identificar al infractor, "este se tiene que hacer cargo del coste de reposición, de retirada, limpieza y sustitución del contenedor".

Sin embargo, el consistorio matiza que si la persona es insolvente (es decir, que no tiene dinero en ninguna cuenta corriente, no trabaja, no tiene ningún tipo de ingreso ni tampoco bienes embargables) acaba siendo imposible poder cobrar. En caso de que el deudor no sea residente en Terrassa pero sí en otra localidad catalana, el gobierno municipal envía la deuda a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para que prosigan con el proceso de cobro. Si tampoco la ATC encuentra ingresos en el infractor, "la deuda se declara fallida y se dan de baja los recibos y multas pendientes".