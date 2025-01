Futuro hospital del Vallès: reabierto el plazo de alegaciones tras 70 enmiendas al proyecto urbanístico

Clàudia Mas Clàudia Mas

Periodista especializada en el Vallès. Aprendí en el diario digital iSabadell y he trabajado en medios de prensa de información local como el Diari de Sabadell y de Bellaterra, así como en redacciones de escala catalana, como VilaWeb. Me he acercado a la política sabadellense codirigiendo el documental 'Els Residus del Mercuri'.