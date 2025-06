Kvitova anuncia que se retira tras el Abierto de Estados Unidos

La checa Petra Kvitova, de 35 años, que fue número dos del mundo y dos veces campeona de Wimbledon (2011 y 201), anunció que dejará el tenis profesional al final del próximo Abierto de Estados Unidos, en el mes de septiembre.

Kvitova, que dejó de lado el circuito la pasada temporada para ser madre, anunció su adiós al tenis en un comunicado en redes sociales.

"Cuando crecía en mi hogar de Fulnek y daba las primeras bolas de tenis con mi padre no imaginé que sería una jugadora profesional que viajaría por el mundo y jugaría en los estadios más bonitos del mundo. Eso fue una realidad. Mucho más", señala la tenista checa.

"He tenido el privilegio de alcanzar cosas increíbles en los diecinueve últimos años. He ganado dos veces Wimbledon y seis trofeos de la Copa Billie Jean King con la República Checa, llegué al número dos de la clasificación y mucho más. He conseguido mucho más de lo que nunca podía llegar a imaginar. Estoy agradecida por todo lo que el tenis me ha dado", añade Kvitova.

"El tenis me ha enseñado muchas cosas, me ha dado muchas lecciones de vida. Nunca sería quien soy sin este deporte", dice la jugadora de 35 años. "Es hora de un nuevo capítulo y esa hora me ha llegado", agrega.

"Quiero anunciar", prosigue, "que la del 2025 es mi última temporada en el circuito profesional. Estoy con ganas de disfrutar de jugar Wimbledon otra vez, un lugar en el que he vivido mis mejores recuerdos. Y aunque no sé cómo será mi gira por Estados Unidos pretendo acabar mi carrera deportiva en el Abierto de Estados Unidos en Nueva York al final de este verano".

"Aunque no es fácil tomar una decisión así dejaré este deporte con una gran sonrisa, la misma que me han visto a lo largo de mi carrera. Quiero agradecer a todos los que han estado conmigo estos años. Los que me han apoyado como mi familia, mis amigos, mi equipo y todos los seguidores que siempre me han apoyado alrededor del mundo estos años", concluye Petra Kvitova.

La checa, la jugadora que más veces ha ganado el WTA 1000 de Madrid, con tres trofeos, el último en 2018 que añade a los de 2011 y 2015, cuenta con 31 títulos individuales (nueve de ellos de categoría WTA 1000), los más recientes en 2023, en Berlín y Miami. Además de los dos Wimbledon y el triunfo en las Finales WTA de 2011, disputó la final del Abierto de Australia en 2019.

Además, Kvitova presume de seis títulos con la República Checa en la Copa Billie Jean King y el bronce olímpico en los Juegos de Río 2016.

Apartada de la competición en los tiempos recientes para tener a su hijo, en febrero pasado, regresó al circuito en el torneo de Austin.

Después jugó en Indian Wells, en Miami, en Madrid. En ninguno logró ganar partido alguno. En Roma, su siguiente compromiso, superó a la rumana Irina Camelia Begu, su primera victoria, pero cayó en la siguiente contra la tunecina Ons Jabeur. Es, hasta ahora, su único triunfo. Pasó por Roland Garros y Queens sin atravesar la primera ronda del cuadro.

Kvitova acudirá a Wimbledon, donde jugará a partir de la próxima semana gracias a una invitación del torneo.