El Alcaraz más cerebral alcanza en Roma su cuarta final de la temporada

El día más brillante y luminoso que Roma le ha regalado hasta ahora a su Masters 1000 resultó en una victoria gris de Carlos Alcaraz (6-3 y 7-6 en 2h.03). Ahora bien, ese gris no ha de interpretarse como un adjetivo peyorativo. Todo lo contrario. Nada hay más difícil que sacar lo mejor de ti mismo cuando las circunstancias son adversas. Y Alcaraz, frente a un Lorenzo Musetti también flojo en lo tenístico, pero sobre todo calamitoso en lo emocional, mostró su versión más cerebral para alistarse a su cuarta final de la temporada.

El ganador del Jannik Sinner-Tommy Paul de esta noche le retará el domingo, en un partido en el que el murciano buscará su primer entorchado en el Foro Itálico, el tercero del curso tras ganar en Róterdam y Montecarlo. Y en el que Alcaraz deberá confirmar lo que se intuye, que su preparación para Roland Garros, que incluyó renunciar a Madrid por lesión, va viento en popa. En sus piernas y en sus manos, pero sobre todo en su cerebro, el elemento más voluble de su organismo.

Carlos Alcaraz, durante su semifinal en Roma contra Lorenzo Musetti. / ALESSANDRO DI MEO / EFE

Alcaraz buscará su primer entorchado en el Foro Itálico, el tercero del curso tras ganar en Róterdam y Montecarlo

El viento, clave en Roma

Lo bueno de Alcaraz, puede que incluso lo mejor, aunque a veces parezca lo peor, es que es muchos tenistas en uno solo. Influyen la pista, el adversario y el momento físico en el que se encuentre, pero lo que más define el Carlos que el mundo observa cada día sobre la pista es su estado de ánimo. Y al murciano, este viernes, se le notaba algo incómodo en la central del Foro Itálico. No tanto como a Musetti, pero incómodo al fin y al cabo. El viento, rebelde e intenso, que levantaba el polvo de ladrillo, se adivinaba como causa principal del malestar de un Alcaraz que no exteriorizaba sus frustraciones.

Lorenzo Musetti, durante su derrota contra Alcaraz en Roma. / ANDREAS SOLARO / AFP

A nadie le gusta pisar una tierra inestable, golpear una y otra vez una pelota que hace extraños. Pero Alcaraz, profundizando en su natural proceso de madurez emocional, encaró la situación con la templanza requerida. Musetti, en cambio, presionado también por jugar ante sus compatriotas, el partido le sacó de quicio. No ganó Alcaraz por su manejo de la raqueta, superior al de su oponente, sino por el que hizo de su cerebro.

No era día para disfrutar

Supo Alcaraz enseguida que esta semifinal no era un partido para brillar y disfrutar, sino para apretar los dientes y no perder los nervios. Las sonrisas quedan para otro día, quizá para este domingo, tocaba sacar adelante una actuación gris, un partido de tenis para quemar después de ver. Feo. Prescindible por la barbaridad de errores no forzados que se vieron (86 entre ambos), apenas medio puñado de puntos que merezcan ser almacenados durante unas horas, no muchas, en la memoria del espectador.

Alcaraz (42) y Musetti (44) cometieron muchísimos errores no forzados durante un partido muy pobre en lo tenístico

Observar a Musetti rompiendo su raqueta casi al final del primer set simbolizó la diferencia entre un tenista y otro. El italiano es un jugador bonito de ver cuando está inspirado, algo que está pasando con frecuencia este año, en el que ha explotado con presencia en las tres semifinales de los Masters 1000 de tierra batida. Su revés a una mano, extemporáneo, engarza con el tenis de siempre.

Alcaraz celebra su victoria frente a Musetti en el Masters 1000 de Roma. / Andrew Medichini / AP

Pero a Musetti todavía le resta dar un paso al frente en la gestión emocional de los partidos en el que es el mejor momento de su aún joven (23 años) carrera: el lunes será número seis del mundo, adelantando a Djokovic. Alcaraz, dos años menor que él, tiene más avanzado ese capítulo.

La dinámica del partido

No soportó el italiano la dinámica de ese set inaugural, en el que perdió dos de sus tres primeros servicios. De nada le sirvió aminorar la desventaja en el 4-2, mientras ambos aprendían a domar los ventosos escorzos de las pelotas. Otro 'break' más, justo después de que Musetti golpeara su raqueta contra la arcilla, le dio la manga a Alcaraz.

Resucitó el italiano en el arranque del segundo su set, que arrancó con tres rupturas seguidas, dos de ellas a su favor. Trató de sacar de quicio a Alcaraz, buscando las costuras de su cerebro, pero no las había. El murciano se había abrazado a la templanza y no se iba a separar de ella. Esperó su momento para recuperar el servicio y le acabó ajusticiando en el 'tie break'.