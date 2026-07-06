Los cielos más limpios podrían amplificar el calor en Europa

Los recientes veranos europeos se han caracterizado por un aumento de patrones de olas "cuasi estacionarios", atrapando el calor sobre el continente y creando una "cúpula" gigante e inmóvil. Un nuevo estudio sugiere que un aire más limpio sobre Europa podría ser una de las causas de este fenómeno.

Europa se calienta más rápido que otras regiones y una nueva investigación publicada en la revista Geophysical Research Letters apunta a una paradoja climática: la mejora de la calidad del aire podría estar intensificando las olas de calor. La reducción de partículas contaminantes en la atmósfera habría dejado pasar más radiación solar y alterado la circulación atmosférica, de acuerdo a los científicos.

Según un artículo publicado en Science X, la mejora de la calidad del aire, tras décadas de restricciones a la contaminación industrial y a los aerosoles de sulfato, habría eliminado parte del “velo” que antes atenuaba la radiación solar sobre el continente.

La investigación, liderada por especialistas del Barcelona Supercomputing Center, en España, analiza por qué el verano europeo se ha calentado con tanta rapidez en las últimas décadas. El trabajo señala que el calentamiento estival en Europa occidental ha avanzado mucho más deprisa que la media mundial: en concreto, un aumento de alrededor de 2,3 °C desde 1980 en Europa occidental frente a unos 0,8 °C globales.

Aire más limpio y veranos más calurosos

La clave estaría en la interacción entre aerosoles y circulación atmosférica. Durante años, las partículas de sulfato procedentes del carbón y de otras fuentes industriales actuaron como un "parasol" parcial, reflejando parte de la energía solar.

Con su descenso, ese efecto de enfriamiento se habría reducido y, al mismo tiempo, se habrían alterado los patrones de presión y de viento en altura. El estudio apunta a un aumento de las denominadas ondas de Rossby cuasi estacionarias, capaces de bloquear configuraciones meteorológicas y de atrapar el calor sobre Europa durante periodos más largos.

Esa combinación ayudaría a explicar por qué los modelos climáticos han infravalorado el ritmo del calentamiento veraniego europeo. La comparación entre observaciones y simulaciones muestra que los modelos captaban parte de la señal, pero no la intensidad real del cambio dinámico asociado a la reducción de aerosoles.

Referencia Accelerated European Summer Warming Driven by Atmospheric Circulation Changes in Response to Aerosol Forcing. P. J. Roldán-Gómez et al. Geophysical Research Letters (2026). DOI:https://doi.org/10.1029/2026GL122424

En investigaciones anteriores, los autores demostraron que la eliminación de los aerosoles europeos liberó calor adicional en verano y reorganizó los patrones de presión, para fijar ese calor: la reducción de las emisiones reveló un calentamiento oculto que los vientos atraparon sobre Europa.

Cambios climáticos observados en Europa entre 1995–2005 y 1975–1985: el rápido aumento de las temperaturas estivales europeas se relaciona con cambios en la circulación atmosférica, ligados con la disminución de la contaminación por aerosoles de sulfato. / Crédito: Geophysical Research Letters (2026). DOI: 10.1029/2026gl122424

Desvelando el calentamiento oculto

En otras palabras, no solo sube la temperatura media: también cambia la forma en que la atmósfera redistribuye ese calor. Y cuando esa redistribución favorece bloqueos persistentes, las olas de calor se vuelven más intensas y más duraderas, explicando parte del intenso fenómeno climatológico.

Por un lado, el hallazgo confirma que mejorar la calidad del aire sigue siendo una prioridad incuestionable para la salud pública. Por otra parte, obliga a afinar las proyecciones climáticas y a no interpretar la reducción de contaminación como un simple freno al calentamiento.

El propio enfoque del estudio sugiere lo contrario: al retirar ese "velo" de aerosoles, Europa estaría viendo con más nitidez el calentamiento que antes quedaba enmascarado. En un continente cada vez más expuesto a extremos térmicos, entender ese mecanismo será decisivo para anticipar riesgos, adaptar ciudades y reforzar la planificación frente a veranos cada vez más exigentes.