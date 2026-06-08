España, Inglaterra y Francia son las selecciones con mayores probabilidades de ganar el próximo Mundial de fútbol, según simulaciones e IA

Las predicciones probabilísticas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se obtienen mediante un modelo híbrido que combina datos, análisis de expertos y modelos estadísticos avanzados, que incluyen aprendizaje automático. El favorito es España, seguido de cerca por Inglaterra y Francia. Luego aparece Alemania y, un poco más atrás, Portugal, Argentina y Brasil.

España aparece como la selección con mayores probabilidades de conquistar el Mundial 2026, seguida muy de cerca por Inglaterra y Francia, en un pronóstico elaborado con Inteligencia Artificial (IA) y un modelo híbrido que integra resultados históricos, cuotas de 24 casas de apuestas, valor de mercado de los jugadores y otras variables competitivas. El estudio, basado en 100.000 simulaciones del torneo, también sitúa a Alemania entre las grandes aspirantes.

España lidera las probabilidades: ¿llega su segunda Copa del Mundo?

El trabajo científico, realizado por el centro de investigación Achim Zeileis, de la Universidad de Innsbruck, en Austria, y un equipo internacional de especialistas, coloca a Inglaterra y Francia inmediatamente detrás de la Roja, en una pelea muy cerrada por el título. Alemania completa el grupo de candidatas mejor posicionadas.

De acuerdo a una nota de prensa, el análisis busca traducir el presente futbolístico de cada selección a un número de goles esperados para cada cruce posible del torneo. Para eso, el modelo integra varias capas de información: rendimiento histórico de los equipos, cuotas de 24 casas de apuestas internacionales, valoraciones individuales de los jugadores, valor de mercado estimado de las plantillas, y variables de contexto como el ranking FIFA o incluso indicadores socioeconómicos de los países. Con ese paquete de datos, el algoritmo estima los resultados probables de todos los partidos y luego simula el Mundial completo 100.000 veces.

El resultado de ese ejercicio sitúa a España al frente con una probabilidad de coronarse campeona del 14,5 %. Inglaterra y Francia comparten el segundo escalón, ambas con un 12,4 %, mientras que Alemania figura con un 11,2 %. A continuación, Portugal, Argentina y Brasil completan el cuadro de los principales equipos.

La tabla de predicciones elaborada por los expertos, con las probabilidades de cada uno de los 48 equipos participantes. / Crédito: Achim Zeileis, Universidad de Innsbruck, Austria.

Un Mundial más imprevisible

La investigación subraya que la diferencia entre las grandes candidatas es estrecha y que, pese al liderazgo español, no existe un favorito indiscutido. La principal novedad del análisis es metodológica: a diferencia de pronósticos basados únicamente en la intuición o en las cuotas, el sistema mezcla indicadores “retrospectivos” y “prospectivos” con una capa de inteligencia artificial que decide cómo combinarlos.

En principio, estima la fortaleza real de cada selección a partir de los partidos disputados en los últimos ocho años. Luego contrasta esa lectura con lo que anticipan las apuestas y con métricas sobre los futbolistas. El objetivo es capturar no solo el pasado, sino también el potencial inmediato de cada equipo.

Sin embargo, el estudio destaca que el Mundial 2026, que se jugará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio, será más imprevisible que ediciones anteriores. El aumento a 48 selecciones y el nuevo formato elevan el margen para sorpresas, especialmente en una fase de grupos más abierta y con más combinaciones posibles en el cuadro eliminatorio. Los propios autores insisten en que se trata solo de previsiones probabilísticas y que el fútbol conserva un nivel de incertidumbre imposible de eliminar por completo.