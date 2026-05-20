Crean un sistema de "huevo artificial" que permitiría incubar embriones de aves extintas

La empresa Colossal Biosciences ha presentado un sistema de “huevo artificial” con membrana semipermeable y soporte rígido que permitiría incubar embriones de aves fuera de una cáscara biológica. La tecnología, probada en pollos, se plantea como una pieza clave para futuros intentos de “desextinción” del dodo y del moa gigante, aunque aún no cuenta con validación científica independiente.

Colossal Biosciences, la firma biotecnológica estadounidense conocida por plantear la recuperación del mamut, un objetivo aún no cumplido, asegura ahora haber dado un paso clave en su ambicioso programa de “desextinción” de aves: el desarrollo de un sistema de “huevo artificial” capaz de permitir que un embrión complete su desarrollo fuera de una cáscara biológica.

Según una publicación de la compañía, el prototipo ya fue probado con éxito en pollos, con 26 crías sanas nacidas tras incubación en este dispositivo, y la tecnología se presenta como una base para intentar recuperar especies extintas como el moa gigante de Nueva Zelanda y el dodo de Mauricio.

¿Enormes huevos artificiales para resucitar aves gigantes?

El sistema se compone de dos elementos: una membrana semipermeable de silicona y una estructura rígida de soporte. La empresa sostiene que esa membrana reproduce una función esencial de la cáscara natural: el intercambio de gases, especialmente oxígeno y dióxido de carbono, además de retener la humedad y bloquear contaminantes.

El diseño incluye una ventana transparente que permitiría observar el desarrollo del embrión sin alterar el entorno interno. Colossal afirma, además, que la plataforma sería escalable en tamaño, desde huevos de aves pequeñas hasta dimensiones comparables a las de un moa, especie cuyas crías necesitarían un contenedor mucho mayor que el de una gallina.

Sin embargo, hasta la fecha no se ha publicado un artículo científico revisado por pares ni un conjunto de datos de acceso público sobre los resultados. Desde algunos sectores de la comunidad científica se sugiere que el anuncio se parece más a una pieza promocional que a un hallazgo consolidado.

Aspectos éticos y dudas prácticas

Para Carles Lalueza-Fox, Director del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, "siguen persistiendo cuestiones de tipo ético en los objetivos finales de Colossal, y es lícito que nos preguntemos si tiene sentido ecológico rediseñar genéticamente algunas aves actuales para que se parezcan superficialmente a los moas, y qué destino les aguardaría a dichos animales", indicó en una publicación de Science Media Centre.

Lluís Montoliu, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) de España, afirmó en la misma publicación que "las aves se desarrollan externamente, dentro de huevos, y algunas de estas aves que quieren devolver a la vida no tienen hoy en día una especie similar o compatible capaz de producir huevos del tamaño necesario, de alrededor de 80 veces el volumen de un huevo de gallina".

Retos extremos y avances concretos

Vale recordar que Colossal saltó a la fama en 2021 con la sorprendente propuesta de desextinguir el mamut lanudo, un paquidermo desaparecido hace 4.000 años cuyos últimos ejemplares sobrevivieron en una isla del norte de Siberia. "En Colossal plantean retos que requieren el desarrollo de tecnologías y dispositivos que no existen, como el útero artificial para gestar un posible feto de mamut lanudo o, ahora, el huevo artificial", agregó Montoliu.

"Sin embargo, ya demostraron su destreza incorporando múltiples ediciones genéticas mediante CRISPR al incluir siete modificaciones descubiertas en el genoma del mamut para generar unos fascinantes ratones lanudos, o hasta 14 genes editados para modificar el núcleo de una célula de lobo gris y producir unos animales con características similares a las que debieron tener los lobos blancos gigantes norteamericanos, extinguidos hace 13.500 años", concluyó el investigador.