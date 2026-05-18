Biotecnología
Las bacterias implantables podrían ser la clave para combatir las infecciones y el cáncer
Un equipo de Harvard diseñó un material vivo capaz de mantener microbios terapéuticos confinados durante meses y liberarlos solo cuando detectan una señal de infección
Redacción T21
Un nuevo estudio detalla un método para contener bacterias diseñadas e implantables, con el objetivo de evitar que infecten a su huésped y, al mismo tiempo, puedan administrar con éxito medicamentos que podrían salvarle la vida. Estas bacterias implantables se convertirían en armas vitales en la lucha contra el cáncer y las infecciones.
Investigadores del Wyss Institute de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, proponen en un estudio publicado en la revista Science el desarrollo de bacterias vivas implantadas dentro de un material seguro y resistente, capaces de actuar como microfábricas de medicamentos. La primera prueba en animales redujo una infección asociada a implantes y abre una vía prometedora para terapias de precisión contra infecciones difíciles y, en el futuro, tumores cancerígenos.
Terapias vivas y fábricas de fármacos
Según una nota de prensa, se trata de bacterias vivas pero confinadas dentro de un material implantable, diseñado específicamente para liberarlas de forma segura solo cuando detectan una señal patógena. El trabajo propone un marco general para las llamadas “terapias vivas” y apunta a resolver uno de sus mayores obstáculos: cómo evitar que los microbios escapen del sitio terapéutico y generen riesgos para el paciente.
Las bacterias pueden ser excelentes “fábricas” de fármacos porque sobreviven en ambientes hostiles, como tejidos infectados, inflamados o incluso tumores, y pueden programarse para responder a señales biológicas específicas. Pero esa misma capacidad exige una contención estricta, ya que los sistemas basados en hidrogeles o cápsulas solo habían logrado retener microbios durante períodos breves, a menudo de dos semanas o menos.
Para superar ese límite, el equipo desarrolló un material vivo implantable (ILM), formado por una matriz de alcohol polivinílico reforzada con dominios cristalinos y microgeles de gelatina, cargados a su vez con bacterias. Según la descripción del estudio, la estructura fue diseñada para ser al mismo tiempo lo bastante rígida como para frenar la expansión bacteriana y lo bastante resistente como para tolerar tensiones mecánicas del cuerpo, sin agrietarse ni perder integridad. En las pruebas de laboratorio, el dispositivo permaneció intacto durante seis meses y no mostró fuga detectable de bacterias.
Terapias contra un amplio abanico de enfermedades
La demostración más contundente se concretó en un modelo de infección articular asociada a implantes. Los investigadores programaron a la bacteria E. coli para detectar señales químicas emitidas por Pseudomonas aeruginosa y responder mediante autodestrucción parcial, liberando una proteína antibacteriana que elimina al patógeno. En los animales, el sistema redujo la carga bacteriana alrededor del implante sin perder el confinamiento de los microbios terapéuticos, lo que sugiere un tratamiento autónomo, localizado y repetible.
Referencia
Implantable living materials autonomously deliver therapeutics using contained engineered bacteria. Tetsuhiro Harimoto et al. Science (2026). DOI:https://doi.org/10.1126/science.aec2071
Más allá de esa prueba específica, el avance abre un debate más amplia sobre el futuro de la medicina de precisión. Los autores sostienen que la plataforma podría servir como base para terapias contra un abanico más amplio de enfermedades, desde regeneración tisular hasta modulación inmune, y el propio marco conceptual de las terapias vivas deja entrever aplicaciones potenciales en oncología, donde los microambientes tumorales son precisamente uno de los entornos en los que estos sistemas podrían operar.
La relevancia del hallazgo no está solo en la bacteria o en el material, sino en la combinación de ambos. El desafío ya no sería únicamente programar un microbio para reconocer una enfermedad, sino construir un “hogar” capaz de mantenerlo seguro, activo y útil durante meses. De esta manera, las bacterias implantables podrían convertirse en una plataforma clave para combatir infecciones difíciles y, más adelante, abrir una vía inédita en el tratamiento del cáncer.
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