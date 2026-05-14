La contaminación atmosférica causa 146.500 muertes prematuras al año en Europa

La contaminación del aire no solo daña la salud a largo plazo: también dispara la mortalidad en el corto plazo. Una nueva investigación estima que los episodios de exposición a partículas y gases contaminantes se asocian con 146.500 muertes prematuras anuales en Europa.

El Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), en España, han analizado la mortalidad a corto plazo asociada a los efectos combinados de múltiples contaminantes atmosféricos en 31 países europeos.

Según sus estimaciones, esta exposición se asocia con 146.500 muertes prematuras al año y afecta de manera diferente a las personas según la edad, el sexo y la ubicación. El estudio, publicado ayer en la revista Nature Health, concluye que la contaminación atmosférica no solo deja un saldo sanitario acumulado a lo largo de los años, sino que también actúa en el corto plazo.

Consecuencias graves a corto plazo

La exposición de corta duración a partículas finas, partículas gruesas, dióxido de nitrógeno y ozono se asocia con unas 146.500 muertes prematuras al año en Europa, en una estimación conjunta que abarca 31 países y 653 regiones. La investigación, basada en datos diarios de mortalidad y exposición entre 2003 y 2019, ofrece una "fotografía continental" de un problema que, según los autores, había sido subestimado cuando se analizaban los contaminantes por separado.

De acuerdo a una nota de prensa, el equipo científico analizó casi 89 millones de fallecimientos registrados en ese período. Cuando se examinan por separado cada uno de los contaminantes, las partículas finas PM2,5 concentraron el mayor impacto, con alrededor de 79.000 muertes asociadas.

A continuación se ubicó el dióxido de nitrógeno (NO₂) con unas 69.000 muertes, el ozono con 31.000 y las partículas gruesas con 29.000. Los autores advierten, sin embargo, que estas cifras no pueden sumarse de manera automática, porque los contaminantes coexisten y sus efectos pueden multiplicarse.

La clave del estudio está en la escala temporal: no se trata de los efectos crónicos de la contaminación, ya bien documentados por la literatura científica, sino de lo que ocurre en los días posteriores a una exposición elevada. Los investigadores sostienen que las concentraciones diarias de contaminantes se asocian con aumentos diarios de la mortalidad y que, en el caso de las PM2,5, la inhalación puede favorecer respuestas inflamatorias y cardiovasculares rápidas.

Diferencias de impacto atadas a distintos factores

Los científicos calculan que por cada incremento de 10 microgramos por metro cúbico, los cuatro contaminantes se relacionan con aumentos de mortalidad de entre el 0,54 % y el 1,14 %. En tanto, los hombres jóvenes presentan un riesgo mayor que las mujeres jóvenes frente a las partículas y el NO₂, mientras que en edades avanzadas la tendencia se invierte y el riesgo aumenta más entre las mujeres, especialmente a partir de los 85 años.

Referencia Mortality from short-term exposure to particulate matter, nitrogen dioxide and ozone across Europe. Zhao-Yue Chen et al. Nature Health (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s44360-026-00124-y

Sin embargo, algunas limitaciones del estudio "pueden ser las interacciones no lineales entre contaminantes. Asimismo, el periodo de estudio se ha tomado en su conjunto, sin considerar cambios temporales como son los desplazamientos demográficos o las evoluciones económicas", concluyó en una publicación de Science Media Centre el catedrático Isidro A. Pérez, de la Universidad de Valladolid, quien no formó parte de la investigación.

Por último, el estudio sugiere que el material particulado se vincula con mayor fuerza a la mortalidad cardiovascular en mujeres, mientras que el ozono muestra un impacto más marcado en hombres. Estas diferencias refuerzan la idea de que las alertas sanitarias no deberían ser genéricas, sino adaptarse a perfiles de riesgo concretos.