Robótica
Un robot humanoide bate el récord humano de media maratón en Pekín
Recorrió 21 kilómetros en un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, más rápido que el récord mundial humano
Redacción T21
Un robot humanoide sorprendió en Pekín al completar una media maratón en 50 minutos y 26 segundos, un tiempo que supera la mejor marca humana registrada en la prueba. El hito, logrado en una competición organizada especialmente para robots, confirma el acelerado progreso de la robótica china y abre nuevas preguntas sobre el futuro de estas máquinas en entornos reales.
Un dispositivo fabricado por la empresa china Honor se convirtió este domingo 19 de abril en el protagonista inesperado de la segunda media maratón para robots humanoides, celebrada en la capital china: completó los 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, una marca más rápida que el récord humano vigente, fijado por el atleta de Uganda Jacob Kiplimo en 57 minutos y 20 segundos.
Importante aumento de la navegación autónoma
El logro, verificado por la organización de Beijing E-Town y recogido por AP News, no solo sorprendió por el tiempo, sino por lo que simboliza: la velocidad con que China está empujando el desarrollo de la robótica humanoide. La carrera se disputó en Pekín sobre un circuito compartido con miles de corredores humanos, pero en carriles paralelos para evitar choques: reunió a más de 100 equipos, cuando el año pasado habían sido solo unos 20.
En tanto, Reuters informó que cerca de la mitad de los robots compitieron con navegación autónoma, mientras que el resto dependió de control remoto: este punto es vital, porque el verdadero salto tecnológico no fue solo correr más rápido, sino hacerlo con menos intervención humana y bajo un trazado más exigente, incluyendo pendientes pavimentadas y zonas de parque.
El vencedor, desarrollado por la firma Honor, consolidó además un podio completamente dominado por esa compañía. Además de que los tres primeros puestos fueron ocupados por robots de la misma marca, todos lograron navegar en forma independiente.
Acelerado progreso de la robótica humanoide china
El modelo ganador fue diseñado con piernas largas, de unos 95 centímetros, y con un sistema de refrigeración líquida desarrollado en gran medida internamente. Esa ingeniería apunta a imitar la zancada de atletas de élite. En parte, la carrera funcionó como "escaparate" para probar aspectos como resistencia estructural, autonomía, gestión térmica y respuesta de sensores reales.
En 2025, el robot ganador tardó 2 horas, 40 minutos y 42 segundos, mientras que abundaron los tropiezos, caídas y fallos de control. Este año siguieron existiendo accidentes, pero el salto de rendimiento sugiere una maduración acelerada de la robótica humanoide china.
Sin embargo, los expertos advierten que completar una media maratón no equivale todavía a estar listos para fabricar robots humanoides útiles en fábricas o servicios especializados, donde hacen falta condiciones como destreza manual, percepción fina y autonomía de largo aliento en contextos imprevisibles.
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