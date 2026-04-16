Tecnología y sociedad
El envejecimiento ya se puede simular y alterar desde tu propio ordenador
Un laboratorio de evolución in silico gratuito permite modelar cómo y por qué envejecen las especies alterando sus presiones ecológicas
Redacción T21
La ciencia de la longevidad siempre ha chocado con un muro temporal: estudiar cómo evoluciona la esperanza de vida en un laboratorio requiere décadas o siglos de observación. Ahora, un nuevo software ha logrado comprimir millones de generaciones en el procesador de un ordenador portátil.
¿Por qué algunas especies viven semanas y otras siglos? ¿Por qué la evolución no ha diseñado organismos inmortales? Responder a estas preguntas fundamentales de la biología exigía hasta hoy depender de laboriosos experimentos con moscas o gusanos, o recurrir a modelos matemáticos abstractos que sacrificaban el realismo en favor de la simplicidad.
La longevidad extrema es un lujo biológico que la naturaleza rara vez permite.
Para salvar esta brecha, un equipo internacional liderado por el profesor Dario Riccardo Valenzano en el Instituto Leibniz de Investigación sobre el Envejecimiento de Alemania (FLI) ha creado AEGIS (Envejecimiento de Genomas en Evolución In Silico), una plataforma informática capaz de recrear el teatro de la vida.
El estudio fundacional del software, publicado en la revista PLOS Computational Biology, demuestra que este simulador genera universos virtuales poblados por individuos digitales donde cada uno posee su propio "genoma" heredable que dicta sus probabilidades de sobrevivir y reproducirse.
El envejecimiento no se programa, emerge
El mayor hito técnico de AEGIS es su filosofía computacional de "abajo hacia arriba". Los desarrolladores no han introducido ninguna ecuación previa que obligue a los individuos virtuales a envejecer. El software solo programa instintos básicos (reproducción y mutación) y condiciones ambientales externas como el hambre, la depredación, las infecciones o los cambios estacionales.
Al ejecutar la simulación, el envejecimiento emerge espontáneamente de forma natural tras la madurez sexual, exactamente igual que ocurre en la biología real. "No hay ningún gran misterio, es solo la consecuencia de los cimientos evolutivos básicos", explica Valenzano, cuyo equipo comprobó cómo el programa reproducía por sí mismo los estancamientos de mortalidad en la vejez o las curvas de supervivencia que los demógrafos observan en las poblaciones humanas reales.
Referencia
AEGIS: Individual-based modeling of life history evolution. Martin Bagic et al. PLOS Computational Boiology, March 26, 2026. DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1014109
Rebobinar la cinta de la vida
El potencial de la plataforma —que cuenta con una interfaz gráfica y una versión web para facilitar su uso a investigadores sin perfil informático— ya ha sido probado con éxito al recrear experimentos clásicos de la biología.
El equipo logró simular en minutos el histórico experimento que el biólogo Michael Rose realizó en 1984 con moscas de la fruta, demostrando que obligar a una población a reproducirse de forma tardía durante múltiples generaciones acaba generando organismos genéticamente más longevos. Pero AEGIS fue más allá: al exponer a esas moscas "longevas" de laboratorio a un entorno virtual salvaje lleno de depredadores, su ventaja genética desapareció, confirmando que la longevidad extrema es un lujo biológico que la naturaleza rara vez permite.
Esta herramienta de código abierto no solo democratiza la investigación cronobiológica. Al permitir a los científicos testar sus hipótesis en ecosistemas virtuales antes de pisar el laboratorio, AEGIS promete acelerar exponencialmente el desarrollo de terapias y la comprensión íntima de por qué y cómo caduca la maquinaria humana.
- Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- Los italianos ya compran más viviendas que los marroquíes: representan el 11,8% de las compraventas realizadas por extranjeros residentes en Catalunya
- La CIA aconsejó al Pentágono y la Casa Blanca tener bases en España por su 'evidente importancia para la defensa occidental
- Un equipo médico de Barcelona regenera el tendón de Aquiles sin cirugía mediante células madre cultivadas: 'Permite al paciente andar sin yesos ni férulas
- Los funcionarios de los ayuntamientos quedan excluidos de la reducción general de jornada a 35 horas semanales
- Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
- Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición