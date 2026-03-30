Un experimento clínico cuestiona que la consciencia sea solo un subproducto del cerebro

Un experimento clínico con 142 personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte cuestiona que la consciencia sea solo un subproducto del sistema nervioso y plantea la necesidad de teorías capaces de integrar fenómenos límite sin descartarlos como simples artefactos estadísticos.

Un equipo internacional de científicos, encabezado por Álex Escolà-Gascón, de la Universidad Pontificia Comillas, ha desarrollado una investigación sobre los límites de la muerte y la cognición que, si bien no demuestra que la consciencia sobreviva a la muerte, sí constata que, en condiciones de muerte clínica, hay acceso a información externa que no encaja bien con la idea de que la consciencia es solo un subproducto local del sistema nervioso. El trabajo, publicado en la revista The Innovation (In Press), entra así en un terreno que la neurología convencional no ha aclarado.

Qué se ha hecho exactamente

El estudio es un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y doble ciego, realizado en 13 hospitales de España y Reino Unido, todos gestionados por órdenes religiosas. Se monitorizaron más de 15.000 pacientes de alto riesgo cardiaco: 2.418 sufrieron una parada cardiorrespiratoria, 677 sobrevivieron, y solo 142 cumplieron criterios muy estrictos: parada prolongada (120–360 segundos), supervivencia con capacidad cognitiva suficiente y experiencia lúcida asociada al episodio.

A esos 142 pacientes se les asignó al azar a tres grupos (uno experimental y dos de control), con una doble ceguera real: ni el personal clínico ni los autores sabían quién estaba en qué grupo. Durante la parada, algunos pacientes recibieron estímulos sonoros breves (20 segundos), otros no, y la secuencia de sonidos o silencios no la decidía un técnico, sino circuitos cuánticos ejecutados en un ordenador IBM Brisbane de 127 cúbits.

Por qué entra la mecánica cuántica en una UCI

La idea de fondo es sencilla, aunque la implementación técnica sea sofisticada: tratar cada “ensayo” de presentación de un sonido como un , una unidad básica de información cuántica que puede estar en una superposición de “emitir sonido” y “no emitir sonido” hasta que “colapsa” en un resultado u otro al ser medida. La superposición, dicho sin jerga, significa que el sistema no está decidido ni en 0 ni en 1 hasta que se le obliga a escoger.

Escolà‑Gascón y su equipo usaron dos tipos de circuitos de 10 cúbits. En uno, la aparición de sonidos durante la parada sigue un azar clásico: todos los cúbits se ponen en superposición y colapsan de forma independiente, sin correlaciones profundas entre ellos. En los otros, ese patrón de sonidos depende de principios cuánticos como la superposición y, sobre todo, el entrelazamiento: una correlación fuerte entre cúbits por la cual el estado de uno no se puede describir sin el del resto, de modo que lo que ocurra a uno condiciona a los demás, aunque, en teoría, estén separados.

En el grupo experimental, los estímulos son sonidos naturales (olas, lluvia, viento, fuego, pájaros), fácilmente reconocibles y etiquetables incluso en situaciones extremas. En los grupos de control, se usan melodías neutras generadas por inteligencia artificial, inéditas, para evitar que el paciente “reconozca” algo que hubiera oído antes y para cortar de raíz la explicación de los falsos recuerdos.

Representación gráfica del experimento sobre los límites de la muerte y la cognición. / Álex Escolà-Gascón et al. The Innovation

Cómo se mide lo que “no debería” recordarse

Tras la reanimación, los supervivientes pasan por tres filtros bien marcados. Primero, una escala estandarizada de experiencias cercanas a la muerte (NDE), basada en la escala de Greyson, que se usa desde los años ochenta para cuantificar este tipo de vivencias. Segundo, un cribado de síntomas psicóticos para controlar la propensión a alucinaciones. Tercero, una prueba de memoria: se les presentan 10 sonidos, de los que solo cinco fueron realmente proyectados durante su parada; el resto son distractores diseñados para confundir. Deben señalar cuáles creen que oyeron.

Si las NDE fueran solo construcciones retrospectivas —falsos recuerdos, ensoñaciones, narrativas culturales añadidas a posteriori—, la tasa de aciertos debería rondar el azar: en una prueba de 10 ítems con probabilidad 0,5, lo esperable son 5 aciertos con una ligera dispersión estadística. Eso es exactamente lo que ocurrió en el grupo de control “clásico”, expuesto a melodías nuevas cuyo patrón de aparición depende de un circuito sin entrelazamiento: su media de aciertos es 4,94, indistinguible del clásico acertar a cara o cruz.

En los grupos gobernados por entrelazamiento, el comportamiento cambia. Quienes estuvieron expuestos a sonidos naturales estructurados por un circuito cuántico entrelazado recuerdan, de media, 6,68 sonidos correctos de cada 10; quienes oyeron melodías nuevas bajo un entrelazamiento similar se mueven en torno a 6 aciertos. No es un recuerdo perfecto, pero sí un salto claro respecto al azar y respecto al grupo sin entrelazamiento.

Medidas sin "ruido"

Desde el punto de vista estadístico, los dos grupos “cuánticos” se parecen mucho entre sí —sus distribuciones de resultados se solapan en un 84,3%— y se separan del grupo clásico, cuyo patrón de respuestas encaja con el “ruido”. En este contexto, “ruido” significa variaciones aleatorias sin patrón claro: fluctuaciones de datos que no responden a ningún efecto real y que aparecen aunque no esté pasando nada significativo.

El control frente a la hipótesis de la alucinación revela que los síntomas psicóticos no predicen quién recuerda más sonidos, y que se correlacionan negativamente con la intensidad de las experiencias cercanas a la muerte. El resultado de esta investigación no parece salir de un cerebro delirante, sino de “otra cosa”.

En paralelo, se registran biomarcadores propios de una UCI moderna: saturación cerebral de oxígeno (NIRS), lactato, pH, temperatura cerebral y niveles séricos de BDNF, un factor neurotrófico ligado a plasticidad neuronal. Combinando estas variables se llega a explicar hasta un 56,8% de la variación en la lucidez del recuerdo y la intensidad de la NDE, pero queda alrededor de un 43% de varianza que no se deja reducir ni a fisiología conocida, ni a psicosis, ni a errores de memoria.

Referencia Quantum evidence of nonlocal consciousness during clinical death. Álex Escolà-Gascón et al. The Innovation, 25 March 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.xinn.2026.101355

Lo que sí dice el estudio… y lo que no

Ante esos datos, cobran peso dos conclusiones. La primera: el estudio no demuestra que la consciencia sobreviva a la muerte. Habla de episodios breves y reversibles de muerte clínica, en los que el corazón se detiene y los parámetros neurológicos indican ausencia de condiciones normales para la experiencia; en ese intervalo, algunos pacientes parecen acceder y retener información auditiva estructurada por un proceso cuántico no local. Es compatible con varias interpretaciones —desde mecanismos cerebrales todavía desconocidos hasta modelos de consciencia no local—, pero no permite saltar a la idea de “vida después de la muerte”, explican los autores en su artículo.

La segunda: el resultado no encaja bien con la idea de que la consciencia es solo un subproducto local del sistema nervioso. El materialismo estándar sostiene que la consciencia emerge de la actividad físico‑química del cerebro y desaparece cuando esa actividad cesa. En filosofía de la mente, este es el contexto del llamado “problema difícil” de la consciencia formulado por David Chalmers en 1995, donde se pregunta cómo y por qué surge experiencia subjetiva a partir de procesos físicos. El experimento de Escolà‑Gascón añade un matiz a ese debate: no solo cuesta explicar por qué hay experiencia, sino cómo puede haber acceso verificable a información externa cuando, según la neurología estándar, el sistema biológico está fuera de juego.

Según los autores, hay que asumir que nuestros modelos actuales son insuficientes para absorber resultados como este y que necesitamos teorías capaces de integrar fenómenos límite sin descartarlos de entrada como “ruido”. Esa ampliación del marco no implica abandonar la ciencia materialista, pero sí estirarla hasta el punto en que pueda enfrentarse a lo que ocurre al borde mismo de la muerte con mirada científica.