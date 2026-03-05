Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránChiprePatineteRenfeEl NiñoBorrasca ReginaZapateroPisos Les NausSexoSilvia AbrilLince ibéricoPan artesanal
instagramlinkedin

Seguridad Marítima / Tecnología de las Comunicaciones

Aumentan los ataques al GPS en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: amenazan rutas petroleras en el Golfo Pérsico

Más de 1.100 buques han sufrido interferencias o suplantaciones de identidad y algunos han aparecido falsamente tierra adentro, incluso cerca de lugares sensibles

Interferencias y spoofing: el GPS, blanco estratégico en la crisis del Golfo.

Interferencias y spoofing: el GPS, blanco estratégico en la crisis del Golfo. / Crédito: Gerd Altmann en Pixabay.

Redacción T21

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las interferencias en el GPS y los sistemas de identificación automática han aumentado en el Golfo Pérsico en medio de la reanudación de los combates en Oriente Medio, lo que ha perturbado gravemente la navegación marítima a través del estratégico Estrecho de Ormuz. La aviación también se ha visto afectada.

La seguridad de la navegación marítima enfrenta una nueva amenaza: desde el 28 de febrero, un análisis independiente contabiliza que más de 1.100 barcos en la región del Golfo Pérsico han sufrido interrupciones en sus sistemas de posicionamiento y en los transpondedores AIS, justo cuando se intensificaron las operaciones militares en el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán.

Bloqueos y señales falsas: posibles colisiones y desastres ambientales

Según Wired.com, expertos en inteligencia marítima alertan que la interferencia se ha traducido en dos técnicas principales: el jamming o bloqueo de la señal y el spoofing, que consiste en el envío de señales falsas que engañan a los receptores. La firma Windward, autora del análisis mencionado previamente, señala que la mayoría de los incidentes parecen corresponder a jamming y que se han identificado “nuevos clústeres” de interferencia en aguas de Irán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán.

Las consecuencias incluyen registros de buques que, por efecto de señales manipuladas, aparecieron en mapas como si estuvieran en tierra firme, incluso cercanos a una central nuclear, o que mostraron trayectorias circulares extrañas cuando en realidad permanecían en puerto. Esas anomalías no son un simple fallo técnico: en un congestionado corredor como el Estrecho de Hormuz, los desvíos o una confusión de posición pueden provocar colisiones o derrames de hidrocarburos.

La situación ya motivó advertencias formales. El Joint Maritime Information Center (JMIC) calificó el riesgo como “crítico” y señaló impactos en integridad posicional, degradación intermitente de señales GNSS en el área y otras consecuencias, que elevan la probabilidad de incidentes en la navegación en un contexto con amenazas aéreas y congestión.

La guerra electrónica, uno de los ejes en el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán

Además del riesgo inmediato para la seguridad marítima, la campaña de interferencias encaja en un patrón más amplio: la guerra electrónica se está convirtiendo en un componente estratégico de la confrontación, donde actores estatales y no estatales usan el espectro electromagnético para provocar daño económico y operativo sin enfrentamiento directo. Según IPLogger.org, identificar a los autores es difícil: la localización de fuentes requiere sensores múltiples y capacidades específicas que no siempre están disponibles públicamente.

Noticias relacionadas y más

Frente a esta amenaza, los especialistas recomiendan una mezcla de medidas técnicas y cooperación internacional. Entre las soluciones propuestas figuran antenas anti-jamming (CRPA), integración de GNSS con sistemas inerciales (INS), alternativas terrestres de posicionamiento como eLoran, y la adopción de autenticación criptográfica en señales satelitales civiles y militares. Además, se pide mejorar la vigilancia, el reporte y el intercambio de inteligencia entre puertos y armadores.

  1. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  2. Las familias fundadoras de Freixenet venden sus acciones a la alemana Henkell, que pasa a controlar el 100% de la compañía
  3. La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y confirma que la podrás usar sin problemas fuera de España
  4. Morón y Rota: ¿para qué se utilizan las bases de EEUU en España? ¿Puede usarlas Trump sin permiso del Gobierno?
  5. La OTAN derriba un misil balístico lanzado por Irán hacia el espacio aéreo de Turquía
  6. Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
  7. Queremos que los vecinos confíen en nosotros': una noche con los nuevos serenos que refuerzan la seguridad en Esplugues
  8. Multas para algunos propietarios que instalan un ascensor en su bloque: debes cumplir con estos requisitios

Elma Saiz (Seguridad Social) "El aumento de bajas no es responsabilidad de los trabajadores"

Elma Saiz (Seguridad Social) "El aumento de bajas no es responsabilidad de los trabajadores"

Un estudio aconseja incluir los riesgos laborales por el cambio climático en los convenios

Un estudio aconseja incluir los riesgos laborales por el cambio climático en los convenios

Un estudio desvela la clave para que surja vida extraterrestre: es la diferenciación química planetaria

Un estudio desvela la clave para que surja vida extraterrestre: es la diferenciación química planetaria

El vivo, al bollo; por Carme Barceló

El vivo, al bollo; por Carme Barceló

Israel anuncia otra "amplia" ola de ataques contra Teherán

Nuevo bombardeo sobre Teherán

Nuevo bombardeo sobre Teherán

Xavi Abat, abogado: "El banco puede tardar hasta dos años en embargarte el sueldo por una deuda que tengas"

Xavi Abat, abogado: "El banco puede tardar hasta dos años en embargarte el sueldo por una deuda que tengas"

Se retoma la búsqueda de la joven desaparecida en Santander tras romperse una pasarela

Se retoma la búsqueda de la joven desaparecida en Santander tras romperse una pasarela