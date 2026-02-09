La UAM acogerá el Foro Social Más Allá del Crecimiento en 2026 para debatir sobre decrecimiento y bienestar

La Universidad Autónoma de Madrid acogerá esta semana el Foro Social Más Allá del Crecimiento, un encuentro impulsado por 94 colectivos para debatir alternativas al "capitalismo verde".

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se convertirá los días 13 y 14 de febrero de 2026 en el epicentro del debate sobre el decrecimiento y la economía del bienestar. El encuentro busca articular una alternativa ciudadana e independiente frente al "capitalismo verde" y el auge del fascismo.

Tras el impacto de la Conferencia celebrada el pasado septiembre en el Congreso de los Diputados, que congregó a cientos de personas de forma presencial y online, la sociedad civil organizada da un paso más. Un total de 94 colectivos se han unido para organizar el primer Foro Social Más Allá del Crecimiento, un espacio de confluencia democrática diseñado para construir las bases de un modelo económico que supere el colapso actual.

Presencia de activistas climáticos

La doctora en ciencias sociales Agnes Delage, de la portavocía del movimiento de figuras expertas de Rebelión Científica, declara que “desde nuestro movimiento participamos en el Foro Social Más Allá del Crecimiento porque la ciencia es clara: seguir persiguiendo un crecimiento económico infinito en un planeta finito nos conduce al colapso. No es una opinión, es evidencia científica, documentada desde el informe Meadows en 1972”.

Este evento, para las organizaciones y movimientos de ciencia, se configura como una invitación valiente a imaginar y construir otros futuros posibles: economías centradas en el cuidado de la vida, la justicia social y los límites ecológicos. Espacios como el Foro Social Más Allá del Crecimiento son urgentes porque necesitamos pasar a la acción colectiva en tiempos muy adversos para la democracia, la cohesión social y la acción climática, según los organizadores.

Agnes Delage. representando a Rebelión Científica prosigue: “como científicas y científicos, no podemos seguir observando en silencio cómo se ignoran las alertas y se desmantela la transformación ecológica. Por eso estaremos allí, para decir alto y claro que otro modelo es necesario, posible y urgente. Que hay mucha vida posible y justa dentro de nuestros límites planetarios y después de un modelo económico de depredacion crecentista.”

Lo que debes saber del Foro Social: 5 conceptos clave Límites Planetarios. Reconocer que los recursos son finitos y ajustar la economía para operar dentro de los límites ecológicos de la Tierra.

Reconocer que los recursos son finitos y ajustar la economía para operar dentro de los límites ecológicos de la Tierra. Más allá del PIB. Sustituir el crecimiento económico como meta por indicadores centrados en bienestar, equidad y salud ambiental.

Sustituir el crecimiento económico como meta por indicadores centrados en bienestar, equidad y salud ambiental. Justicia Global. Reducir las desigualdades: que quienes más consumen disminuyan su impacto para garantizar una vida digna a todos.

Reducir las desigualdades: que quienes más consumen disminuyan su impacto para garantizar una vida digna a todos. Economía del Cuidado. Poner la vida en el centro, valorando los cuidados, el tiempo y las relaciones por encima de la productividad.

Poner la vida en el centro, valorando los cuidados, el tiempo y las relaciones por encima de la productividad. Democracia Local y Resiliencia. Reforzar la participación ciudadana y relocalizar la producción para recuperar control y autonomía comunitaria.

Una alternativa al "capitalismo verde"

El objetivo principal del foro es cuestionar las soluciones basadas en el llamado capitalismo verde y confrontar lo que las organizaciones definen como "fascismo fósil". En su lugar, la propuesta se centra en el decrecimiento para el bienestar y el freno a las políticas neoliberales, poniendo la sostenibilidad de la vida en el centro de la agenda política y económica.

Durante las dos jornadas en la UAM, se avanzará en diagnósticos compartidos y se trazarán líneas de acción estratégica para una transición ecosocial justa, impulsada desde el protagonismo popular. Según explican sus promotores, este proyecto es estrictamente independiente de los partidos políticos y trabaja con una agenda propia de la sociedad civil.

Fernando Valladares, científico del CSIC, asociado a este espacio actual de reflexión postcrecimiento y activista vinculado a muchas acciones de Extinction Rebellion y Rebelión Científica, ha comentado recientemente que “el decrecimiento económico, más que una amenaza, puede ser una oportunidad histórica para replantear el modelo de civilización. El punto de partida de la conversación es claro: el decrecimiento no es una opción ideológica entre otras, sino un horizonte inevitable en un planeta finito. La economía actual se ha construido sobre la idea de que crecer siempre es sinónimo de éxito y progreso, pero recordemos que ese crecimiento ha sido exponencial y ha llevado a rebasar ya la mayoría de los límites planetarios, poniendo a todas las personas en peligro”.

Éxito previo y próximos pasos

El foro nace como respuesta al éxito de la ‘Conferencia Más Allá del Crecimiento’ de septiembre de 2025, cuya gran acogida impulsó la creación de un grupo motor y la adhesión de casi un centenar de organizaciones a una declaración conjunta. Debido a la ambición de los objetivos planteados, los organizadores ya prevén la realización de una segunda sesión del foro para finales de 2026.

Es fundamental desde la ciencia desmontar tópicos y miedos en torno a un concepto, el decrecimiento, que suele asociarse a crisis y regresión.

El decrecimiento es cambiar prioridades: producir y consumir menos cosas materiales para ganar tiempo, salud, vínculos y derechos, defendiendo la democracia y el bienestar humano en armonía con los ecosistemas de los territorios.