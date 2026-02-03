El World AI Cannes Festival reunirá a más de 10.000 participantes el 12 y 13 de febrero en Cannes

El World AI Cannes Festival (WAICF) celebra de su quinta edición los días 12 y 13 de febrero de 2026 en el Palacio de Festivales de Cannes, consolidándose como una de las grandes citas europeas sobre inteligencia artificial. La organización espera reunir a más de 10.000 participantes, 320 ponentes de primer nivel y 220 expositores, con el objetivo de conectar innovación tecnológica, debate ético y toma de decisiones en torno a la IA, con sabor europeo. Cannes también alberga este año el World AI Film Festival (WAIFF).

Para Marco Landi, fundador y director de los eventos, la expansión conjunta de WAICF y WAIFF promovidas por el Instituto EuropIA es una apuesta estratégica: “Lo que encuentro peligroso es que nosotros, los europeos, no estamos dentro de esto”, advierte, reclamando un “Plan Next Generation para la IA” que integre valores europeos en el desarrollo de la tecnología generativa. Su trabajo con la Maison de l’Intelligence Artificielle en Sophia-Antipolis apunta a la creación de ecosistemas territoriales europeos que vinculen creatividad, investigación y tejido empresarial.

Europa no solo tiene un problema de competitividad en la IA generativa, si Europa no desarrolla mercado, no desarrolla productos y no impulsa a startups simplemente seguirá cayendo en la irrelevancia. Los ciudadanos europeos consumen casi exclusivamente los productos IA norteamericanos como ChatGPT o los chinos como DeepSeek en mucha menor proporción. El Instituto EuropIA impulsa WAIFC como una de las pocas iniciativas de proyección internacional para cambiar este rumbo.

El World AI Film Festival (WAIFF) y el World AI Cannes Festival (WAICF) consolidan en 2026 a Cannes como epicentro europeo de la revolución creativa y económica impulsada por la inteligencia artificial.

WAICF 2026: negocios, gobernanza, cultura digital y salud

Organizado por RX France junto a EuropIA, la ciudad de Cannes y el departamento de Alpes-Maritimes, el evento se ha convertido en una cita clave para explorar innovaciones en IA, discutir su impacto económico social y tejer alianzas internacionales.

El programa de 2026 gira en torno a cuatro grandes ejes: “AI for Business”, centrado en el despliegue práctico de proyectos; “AI Governance”, sobre ética, transparencia y regulación; “The Next AI Tech”, dedicado a grandes modelos, agentes, robótica y computación avanzada; y el Health AI Summit, que abordará aplicaciones en medicina predictiva, diagnóstico asistido y optimización hospitalaria. Entre los primeros ponentes confirmados figuran Yann LeCun (AMI LABS/ex Meta AI), Wendi Whitmore (Palo Alto Networks), Francesca Rossi (IBM), Andreas Schleicher (OCDE) y altos representantes de NVIDIA, Mastercard, Mozilla y Salesforce.

Yann LeCun hará la conferencia magistral de cierre y destaca, además de por ser uno de los pioneros europeos de la IA, por abrir la mirada más allá de los grandes modelos de lenguaje y trazar un futuro de innovación inteligente al que Europa se podría subir en el momento justo. LeCun cree que la actual obsesión de la industria con los grandes modelos de lenguaje es errónea y que, en última instancia, no resolverá muchos problemas urgentes que nos plantea el mundo real. En cambio, piensa que deberíamos apostar por “modelos de mundos” un tipo diferente de IA que refleje con precisión la dinámica del mundo real. También es un firme defensor de la IA de código abierto. Y sobre todo su empresa AMI, se sitúa entre EE. UU. y China, en una frontera nueva y europea.

Aterrizaje IA

KION, Accenture y NVIDIA presentarán el proceso sobre cómo aterrizan la IA física en los almacenes y centros de distribución: la inteligencia artificial se incardina dentro de robots autónomos haciendo posible tareas colaborativas (cobots), entre ellos y con los trabajadores humanos, rodeados por cientos de sensores. KION proporciona gemelos digitales de almacenes que permiten a los operadores de las instalaciones diseñar la configuración de almacén más eficiente y segura.

Franz Fischnaller ha sido seleccionado una vez más para exhibir uno de sus proyectos más recientes en el Ágora Alan Turing de WAICF 2026. Presentará el segundo capítulo del Proyecto Babel: TORRE DE BABEL- EXPERIENCIA ARTÍSTICA INMERSIVA (el primer capítulo se estrenó en Ars Electronica). Una reflexión central de este capítulo se expresa en las palabras de Fischnaller: «Babel simboliza tanto el deseo humano de trascendencia como el impulso hacia la autodestrucción. Encarna la tensión hacia la elevación, la comprensión y la unidad a través del lenguaje y la visión, a la vez que revela las trágicas consecuencias de un liderazgo desacertado… Sus imperios están construidos sobre esqueletos, y sus legados escritos en ceniza».

WAIFF: el cine con IA se hace global

WAIFF, el primer festival internacional dedicado exclusivamente a películas y guiones creados con inteligencia artificial, se desplegará en 2026 en al menos cinco continentes, con ediciones previstas el 21 y 22 de abril en Cannes, y posteriormente en Seúl, Sao Paulo, Kioto y Wuxi (China). La presidencia de la edición principal en Cannes recaerá en la reconocida actriz china Gong Li.

WAIFF se posiciona como un punto de encuentro entre las redes sociales y el cine, entre los videojuegos y la literatura, entre el contenido breve y la narrativa extensa, entre el arte popular y el arte contemporáneo, con especial atención a jóvenes creadores sin prejuicios.

La primera edición en 2025 ya marcó un hito: más de 1.500 obras enviadas desde 85 países confirmaron un apetito global por experimentar con nuevas formas de creación audiovisual apoyadas en IA. “La inteligencia artificial no está aquí para reemplazar, sino para acompañar y enriquecer el cine”, resumen desde la organización. La inauguración de WAIFF en 2025 escenificó el debate de fondo con un juicio simulado: “El proceso de la IA en el cine”, en torno a ECHO, un filme generado íntegramente con IA sin intervención humana. El veredicto de “Pendiente” dejó abierta la pregunta central: si una obra “sin manos humanas” se puede seguir llamando cine, reflejando la ambigüedad de este momento histórico. La edición de 2026 bien podría ser el momento de obtener la respuesta.

Europa, soberanía digital y próxima década

Francia no quiere quedarse atrás. Entre las principales novedades de esta edición de WAIFC de febrero de 2026 figura una Cumbre de Electos, organizada junto a la Asociación de Alcaldes de Francia y la Asamblea de Departamentos Franceses, que reunirá a unos 150 responsables políticos para debatir cómo la IA puede modernizar los servicios públicos y mejorar la gestión territorial.

Con WAIFC y WAIFF, Cannes se convierte así en un laboratorio donde se decide, se reflexiona bajo qué marcos éticos, económicos y culturales se desarrollará la inteligencia artificial. Será cuestión de comprobar si estos festivales logran demostrar que es posible construir un ecosistema de IA que refuerce el mercado y los valores europeos y genere productos alternativos a los foráneos que consumen sus ciudadanos.