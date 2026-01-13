Crean un útero en miniatura en un chip que podría revolucionar los tratamientos de fertilidad

Un equipo de científicos ha creado con éxito un útero en miniatura en un chip, que imita el complejo entorno del útero humano. La investigación ofrece una nueva forma de estudiar el momento exacto en que un embrión se adhiere al cuerpo de una madre: podría dar lugar a nuevos y revolucionarios tratamientos de fertilidad.

Investigadores de la Academia China de Ciencias han liderado un nuevo estudio publicado en la revista Cell, en el cual explican el desarrollo de un modelo tridimensional, un “útero en un chip”, que reproduce en laboratorio el proceso de implantación embrionaria. El estudio combina blastoides o blastocistos humanos con un endometrio diseñado por los científicos, permitiendo observar con detalle los primeros días de la gestación.

El útero en un chip: una herramienta contra la infertilidad femenina

La plataforma recrea eventos clave de la implantación y del desarrollo temprano. Al construir modelos con células procedentes de pacientes con fallo de implantación recurrente (RIF), los autores encontraron una capacidad de implantación significativamente reducida y un deterioro en el potencial de desarrollo embrionario respecto a controles fértiles. Estos resultados explican, en parte, por qué transferencias de embriones aparentemente exitosas pueden terminar en pérdida gestacional.

El equipo empleó el chip para analizar miles de compuestos ya aprobados y detectó candidatos farmacológicos que mejoran la receptividad del endometrio y aumentan las tasas de implantación, en tejidos derivados de pacientes con patologías como RIF. Según una nota de prensa, ese enfoque abre la posibilidad de pasar de tratamientos "teóricos" a terapias de precisión adaptadas al fenotipo de cada paciente, lo cual podría reducir intentos fallidos y el desgaste físico y emocional asociado a la reproducción asistida.

Un paso adelante en las técnicas de reproducción asistida

Un hallazgo con implicaciones prácticas es que las células endometriales obtenidas de la sangre menstrual reproducen de forma fiel las características de las células extraídas por biopsia. Si se confirma en ensayos clínicos, esta alternativa no invasiva facilitaría el diagnóstico de problemas de receptividad sin someter a las pacientes a procedimientos quirúrgicos, ampliando la accesibilidad y reduciendo riesgos y costes.

Referencia A 3D in vitro model for studying human implantation and implantation failure. Qian Li et al. Cell (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.10.026

Además, según indica Medical Xpress el modelo es clave para estudiar la “conversación” molecular entre embrión y útero y para analizar cómo las alteraciones en vías de señalización influyen en la formación de tejidos placentarios. Al recrear un microambiente fisiológico controlado, el chip permite manipular variables y evaluar hipótesis que antes quedaban fuera del alcance de los especialistas.

En tanto, las terapias dirigidas podrían evitar intervenciones inútiles y ofrecer opciones a quienes han sufrido repetidos fracasos. El “útero en un chip” no es una solución inmediata para todos los casos de infertilidad, pero representa un paso crucial hacia diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados más eficaces.