El bloqueo de una proteína detiene el cáncer en roedores: la clave es el gen TAK1

Los científicos descubrieron que "apagar" una proteína ralentiza el crecimiento del cáncer en ratones. El gen TAK1 ayuda a las células cancerosas a sobrevivir al ataque del sistema inmunológico: su supresión permitiría mejorar la eficacia de los tratamientos inmunológicos contra distintos tipos de cáncer.

Un equipo de investigadores del Olivia Newton-John Cancer Research Institute (ONJCRI), en Australia, ha identificado un “interruptor de seguridad” molecular que permite a las células tumorales resistir el ataque del sistema inmune: el gen TAK1. Al bloquearlo en modelos preclínicos, los investigadores lograron que tumores en roedores fueran eliminados con mucha mayor facilidad por señales inmunitarias, lo cual sugiere una nueva vía para potenciar las inmunoterapias contra el cáncer.

Qué ocurre cuando se bloquea TAK1 en células cancerosas

La investigación, publicada en la revista Cell Reports, incluyó experimentos de edición génica (CRISPR/Cas9) para encontrar genes que ayudan a las células tumorales a escapar de los ataques de los linfocitos, los “asesinos” del sistema inmune. TAK1 emergió como un factor central: tumores a los que se les silenciaba este gen crecían mucho menos en modelos con sistema inmune intacto, lo cual indica que la inmunidad podía controlarlos mejor.

Según una nota de prensa, TAK1 protege a la célula tumoral frente a señales inflamatorias, que de otro modo activarían rutas de muerte celular. Cuando se inhibe TAK1, las células pierden una proteína llamada cFLIP. Sin esta proteína, las señales proinflamatorias desencadenan la autodestrucción de las células cancerosas.

Un hallazgo clave en la lucha contra el cáncer

Los resultados fueron llamativos: en ciertos modelos en roedores, las células tumorales deficientes en TAK1 no pudieron establecer tumores y fueron rápidamente controladas, en algunos casos con eliminación completa en pocos días.

Referencia A TAK1 cytokine toxicity checkpoint controls anti-cancer immunity. Tirta M. Djajawi et al. Cell Reports (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.116665

Los autores advierten que se trata de hallazgos preclínicos. Aunque prometedor, el bloqueo de TAK1 plantea desafíos, como la búsqueda de inhibidores selectivos que actúen en tumores sin causar toxicidad sistémica, y requiere pruebas de seguridad y eficacia en otros modelos animales antes de pensar en ensayos clínicos y pruebas en humanos.

En síntesis, el estudio plantea a TAK1 como un punto débil en la defensa tumoral contra el sistema inmune: desactivar ese “amortiguador” molecular podría convertir a los tratamientos con eje en el sistema inmunológico en armas mucho más letales contra el cáncer.