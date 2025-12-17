Robótica / Inteligencia Artificial
"Robot, hazme una silla": la IA que transforma palabras en objetos físicos
Investigadores del MIT desarrollaron un sistema con IA que permite crear objetos físicos a partir de descripciones en lenguaje natural, simplificando el diseño y ensamblaje para usuarios sin conocimientos técnicos
Redacción T21
Un desarrollo del MIT combina modelos generativos 3D y robótica para fabricar objetos físicos a partir de instrucciones en lenguaje natural. El sistema de ensamblaje robótico impulsado por IA permite a cualquier persona crear objetos simplemente describiéndolos con palabras.
Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, presentó un sistema gestionado con Inteligencia Artificial (IA) que permite a usuarios sin conocimientos técnicos diseñar y ensamblar objetos físicos, como por ejemplo sillas y estanterías, simplemente describiendo sus características con palabras.
IA generativa, visión por ordenador y robótica trabajando juntas
Según una nota de prensa, el proyecto combina esquemas generativos 3D con modelos que integran visión y lenguaje, para traducir un enunciado o serie de indicaciones en una representación geométrica, que luego es descompuesta en partes prefabricadas y ensamblada por un robot.
La técnica funciona en varias etapas: primero, un modelo generador crea una malla 3D a partir del texto; después, un modelo visión-lenguaje (VLM) razona sobre la geometría y la funcionalidad para decidir qué regiones requieren componentes estructurales o paneles.
Por último, un sistema robótico emplea piezas reutilizables para fabricar el objeto y permite además cambios a partir de la retroalimentación del usuario.
Video: así funciona el sistema que convierte indicaciones en objetos físicos. Crédito: Alexander Htet Kyaw / YouTube.
Diseñar y ensamblar muebles sin conocimientos técnicos previos
Según explican los autores en un estudio publicado en arXiv, uno de los aspectos más relevantes del sistema es que los componentes empleados son premontados y reutilizables, algo que facilita el diseño final y reduce desperdicios, si lo comparamos con la fabricación tradicional.
Los investigadores ven aplicaciones inmediatas en el diseño de prototipos con mayor rapidez y, a largo plazo, en la posibilidad de fabricar muebles u objetos directamente en hogares y oficinas.
Referencia
Text to Robotic Assembly of Multi Component Objects using 3D Generative AI and Vision Language Models. Alexander Htet Kyaw et al. arXiv (2025). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.02162
El sistema incorpora al usuario en el diseño: tras una propuesta inicial, la persona puede dar órdenes como “solo usa paneles en el respaldo, no en el asiento” y el modelo actualiza la malla y las instrucciones de ensamblaje. Esta interacción con la IA aporta un mayor control sobre el resultado final.
En la actualidad, el sistema trabaja con dos tipos de componentes, que son piezas estructurales y paneles, y objetos relativamente simples: integrar piezas móviles como bisagras o engranajes, o materiales como vidrio y metal, exige avances hacia el futuro en percepción, razonamiento y planificación robótica.
