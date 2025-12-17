Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo en BadalonaLluviasSiratTrumpVeto a los cochesBarçaBarcelonaTransporte públicoAitana BonmatíLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Robótica / Inteligencia Artificial

"Robot, hazme una silla": la IA que transforma palabras en objetos físicos

Investigadores del MIT desarrollaron un sistema con IA que permite crear objetos físicos a partir de descripciones en lenguaje natural, simplificando el diseño y ensamblaje para usuarios sin conocimientos técnicos

El nuevo sistema traduce una orden en lenguaje natural en una estructura tridimensional y funcional.

El nuevo sistema traduce una orden en lenguaje natural en una estructura tridimensional y funcional. / Crédito: Alexander Htet Kyaw et al.

Redacción T21

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un desarrollo del MIT combina modelos generativos 3D y robótica para fabricar objetos físicos a partir de instrucciones en lenguaje natural. El sistema de ensamblaje robótico impulsado por IA permite a cualquier persona crear objetos simplemente describiéndolos con palabras.

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, presentó un sistema gestionado con Inteligencia Artificial (IA) que permite a usuarios sin conocimientos técnicos diseñar y ensamblar objetos físicos, como por ejemplo sillas y estanterías, simplemente describiendo sus características con palabras.

IA generativa, visión por ordenador y robótica trabajando juntas

Según una nota de prensa, el proyecto combina esquemas generativos 3D con modelos que integran visión y lenguaje, para traducir un enunciado o serie de indicaciones en una representación geométrica, que luego es descompuesta en partes prefabricadas y ensamblada por un robot.

La técnica funciona en varias etapas: primero, un modelo generador crea una malla 3D a partir del texto; después, un modelo visión-lenguaje (VLM) razona sobre la geometría y la funcionalidad para decidir qué regiones requieren componentes estructurales o paneles.

Por último, un sistema robótico emplea piezas reutilizables para fabricar el objeto y permite además cambios a partir de la retroalimentación del usuario.

Video: así funciona el sistema que convierte indicaciones en objetos físicos. Crédito: Alexander Htet Kyaw / YouTube.

Diseñar y ensamblar muebles sin conocimientos técnicos previos

Según explican los autores en un estudio publicado en arXiv, uno de los aspectos más relevantes del sistema es que los componentes empleados son premontados y reutilizables, algo que facilita el diseño final y reduce desperdicios, si lo comparamos con la fabricación tradicional.

Los investigadores ven aplicaciones inmediatas en el diseño de prototipos con mayor rapidez y, a largo plazo, en la posibilidad de fabricar muebles u objetos directamente en hogares y oficinas.

Referencia

Text to Robotic Assembly of Multi Component Objects using 3D Generative AI and Vision Language Models. Alexander Htet Kyaw et al. arXiv (2025). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.02162

El sistema incorpora al usuario en el diseño: tras una propuesta inicial, la persona puede dar órdenes como “solo usa paneles en el respaldo, no en el asiento” y el modelo actualiza la malla y las instrucciones de ensamblaje. Esta interacción con la IA aporta un mayor control sobre el resultado final.

Noticias relacionadas y más

En la actualidad, el sistema trabaja con dos tipos de componentes, que son piezas estructurales y paneles, y objetos relativamente simples: integrar piezas móviles como bisagras o engranajes, o materiales como vidrio y metal, exige avances hacia el futuro en percepción, razonamiento y planificación robótica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  2. Viajes ilimitados por 6,20 euros al año: requisitos para obtener la tarjeta social de transporte de Barcelona para mayores de 60 años o discapacitados con rentas bajas
  3. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  4. El Govern asegura que no envió alerta móvil por las lluvias en Badalona porque no hubo riesgo hidrológico
  5. Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
  6. Isak Férriz: 'El personaje de Verónica Echegui en 'Ciudad de sombras' creció mucho gracias a ella, una actriz única
  7. Rob Reiner, en directo: última hora del asesinato del director de cine y su mujer Michele Singer y del presunto autor, su hijo Nick Reiner
  8. Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará

Regalar de segunda mano: la opción más satisfactoria para los consumidores europeos en Navidad

Regalar de segunda mano: la opción más satisfactoria para los consumidores europeos en Navidad

Los españoles sitúan la vivienda como su principal preocupación y a Rusia como el principal reto de la UE

Los españoles sitúan la vivienda como su principal preocupación y a Rusia como el principal reto de la UE

La coctelera de Flick en el laboratorio de Guadalajara

La coctelera de Flick en el laboratorio de Guadalajara

Extraterrestres por Nueva York: Steven Spielberg da pistas sobre su próximo proyecto

Extraterrestres por Nueva York: Steven Spielberg da pistas sobre su próximo proyecto

Directo | Avanza el desalojo del B9 en Badalona mientras los ocupantes piden recuperar sus pertenencias

Directo | Avanza el desalojo del B9 en Badalona mientras los ocupantes piden recuperar sus pertenencias

El Govern da luz verde a la conexión de la estación ferroviaria de Vila-seca y el futuro TramCamp

El Govern da luz verde a la conexión de la estación ferroviaria de Vila-seca y el futuro TramCamp

El fondo de Jared Kushner, yerno de Trump, sale de la oferta de Paramount sobre Warner

El fondo de Jared Kushner, yerno de Trump, sale de la oferta de Paramount sobre Warner

La producción de vehículos sigue creciendo en noviembre pero a niveles muy bajos

La producción de vehículos sigue creciendo en noviembre pero a niveles muy bajos