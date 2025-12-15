Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rob ReinerPedro SánchezBorrasca EmiliaElecciones ChileJoan RoigElecciones ExtremaduraTiroteo Bondi BeachLa MaratóMóstolesLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Biología / Ciencias de la Información

La desinformación no es solo un problema humano: está presente en toda la naturaleza

La biología revela por qué la información errónea es inevitable en todos los sistemas vivos

Transmisión en serie de mensajes desinformativos en una bandada de aves, propagando una alarma en ausencia de una amenaza real.

Transmisión en serie de mensajes desinformativos en una bandada de aves, propagando una alarma en ausencia de una amenaza real. / Crédito: Journal of the Royal Society Interface (2025). DOI: 10.1098/rsif.2025.0161

Redacción T21

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

No hay nada nuevo en las llamadas "noticias falsas" o "fake news", según un reciente estudio. Los investigadores sostienen que la desinformación es una consecuencia inevitable de la comunicación en la naturaleza. Desde animales hasta microorganismos, la mala información cumple un rol estructural en los sistemas biológicos.

La idea en torno a que la desinformación es un mal exclusivo de la era digital choca con las conclusiones de un nuevo estudio publicado en Journal of the Royal Society Interface, que revisa décadas de evidencia biológica: desde bacterias hasta bandadas de aves, los sistemas vivos generan y transmiten información errónea como parte de su estructura de comunicación social.

Los autores sostienen que la “mala información” o la desinformación no es una anomalía cultural, sino una característica inevitable de los procesos comunicativos en la naturaleza. El equipo, liderado por Ling-Wei Kong y sus colaboradores de la Universidad Cornell, en Estados Unidos, agrupó ejemplos empíricos y desarrolló modelos matemáticos para definir y medir el fenómeno en distintos niveles de organización biológica, de acuerdo a un artículo publicado en Phys.org.

De bacterias a humanos: la desinformación como fenómeno natural

El estudio revista casos concretos: llamadas de alarma falsas que hacen huir a una bandada de aves, poblaciones animales que siguen rutas migratorias desactualizadas y señales engañosas entre bacterias. A partir de esos datos, los investigadores proponen marcos formales para cuantificar hasta qué punto la información social induce creencias incorrectas en individuos y grupos.

¿Por qué surge la desinformación en la naturaleza? Aunque la comunicación social supone claras ventajas, al permitir un aprendizaje rápido, coordinar respuestas colectivas o evitar riesgos casi de inmediato, también abre canales por los cuales puede filtrarse ruido, errores de percepción o señales motivadas por distintos intereses.

En algunos casos, esas informaciones erróneas tienen costes bajos y amplios beneficios adaptativos; en otros, desencadenan efectos colectivos perjudiciales, como falsas alarmas que consumen la energía del grupo o migraciones fallidas que reducen la supervivencia.

Lecciones evolutivas para la era digital

El estudio propone que la desinformación debe entenderse como un elemento estructural de los ecosistemas comunicativos. Esta realidad invita a buscar leyes universales que expliquen cuándo y cómo la mala información se propaga, y qué factores la amplifican o la reducen, incluyendo la estructura de la red social, los costes de señalización o los mecanismos de verificación, entre otros aspectos.

Referencia

A brief natural history of misinformation. Ling-Wei Kong et al. Journal of the Royal Society Interface (2025). DOI:https://doi.org/10.1098/rsif.2025.0161

Ante el avance de la desinformación en las sociedades humanas, los científicos creen que las soluciones puramente tecnológicas o punitivas serán insuficientes: en cambio, proponen diseñar intervenciones que reconozcan las tensiones evolutivas entre rapidez de comunicación y fidelidad del mensaje.

Noticias relacionadas y más

Para ello, apuntan a estrategias inspiradas en la ecología de la información, como reforzar mecanismos de verificación interna, modular las redes de transmisión y considerar los costes y beneficios de mantener señales erróneas en circulación. Se trata de un marco comparativo que puede ayudar a evaluar qué intervenciones tendrán mayor impacto y por qué algunas formas de desinformación son más persistentes que otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  2. Antonio Muñoz Molina: 'Yo he tenido la suerte de que la literatura no me ha fallado nunca
  3. Móstoles: el L'Hospitalet madrileño no quiere seguir siendo una ciudad dormitorio
  4. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia
  5. Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
  6. Hallan muerto al empresario implicado en la operación Titella, en la que estaba investigado el productor José Luis Moreno
  7. L'Hospitalet encadena dos ventas de centros comerciales en un año
  8. Carlos III anuncia que reducirá su tratamiento contra el cáncer a partir de Año Nuevo

La desinformación no es solo un problema humano: está presente en toda la naturaleza

La desinformación no es solo un problema humano: está presente en toda la naturaleza

¿Por qué jugamos la Lotería de Navidad aunque sabemos que es casi imposible ganar?

¿Por qué jugamos la Lotería de Navidad aunque sabemos que es casi imposible ganar?

Los últimos coletazos de la borrasca Emilia encienden avisos por lluvia y tormentas en el litoral mediterráneo

Los últimos coletazos de la borrasca Emilia encienden avisos por lluvia y tormentas en el litoral mediterráneo

La compraventa de vivienda cae un 2,5% en octubre mientras la vivienda usada vive su mejor mes histórico

La compraventa de vivienda cae un 2,5% en octubre mientras la vivienda usada vive su mejor mes histórico

"2.700 empresas confían en Envalora para cumplir con la normativa de envases"

"2.700 empresas confían en Envalora para cumplir con la normativa de envases"

Cómo se fabrican y distribuyen los décimos: seguridad y secretos

Cómo se fabrican y distribuyen los décimos: seguridad y secretos

Más de 60 mil profesionales ya están aprendiendo a aplicar la IA en su trabajo

Más de 60 mil profesionales ya están aprendiendo a aplicar la IA en su trabajo

El Ibex 35 conquista los 17.000 puntos y alcanza nuevos máximos históricos

El Ibex 35 conquista los 17.000 puntos y alcanza nuevos máximos históricos