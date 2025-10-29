El "No" es No, incluso para los mosquitos: las hembras deciden cuándo y con quién

Las hembras del mosquito Aedes aegypti controlan activamente si la cópula tendrá éxito mediante una respuesta física precisa: una breve elongación del extremo genital funciona como una "cerradura" biológica. Si la hembra no realiza el movimiento exacto para abrirla, el macho no puede inseminarla, sin importar cuántas veces lo intente.

Los investigadores de la Universidad Rockefeller, en Estados Unidos, combinaron cámaras de alta velocidad para filmar interacciones que duran uno o dos segundos con algoritmos de aprendizaje profundo, desvelando la dinámica sexual del mosquito Aedes aegypti: descubrieron que las hembras llevan la batuta y eligen el momento y el compañero exactos para el apareamiento.

Según describe el equipo científico en un estudio publicado en la revista Current Biology, se analizaron centenares de grabaciones y se usaron mosquitos transgénicos con esperma marcado por fluorescencia. El uso de esperma luminoso fue decisivo para corroborar cuándo y cómo se concreta la inseminación.

Llave y cerradura

Con ese enfoque pudieron descomponer la interacción en tres etapas: el contacto inicial del macho con la hembra, la decisión de la hembra de elongar su ápice o extremo y, si esto ocurre, el acoplamiento de las estructuras masculinas que permite la transferencia de esperma.

Como explica Nature, el sexo en mosquitos dura solo unos segundos y suele ocurrir en el aire. Estos factores, combinados con el diminuto tamaño de los genitales, han vuelto muy complejo estudiar exactamente aquello que está sucediendo en los encuentros.

Ahora, los hallazgos de la nueva investigación permiten definir un mecanismo de "cerradura y llave": las estructuras masculinas secundarias han evolucionado rápidamente y actúan como la "llave" que debe encajar con la cerradura femenina.

Control de enfermedades

De acuerdo a una nota de prensa, el descubrimiento de esta mecánica de apareamiento tiene una relación directa con el control de vectores o enfermedades ligadas a los mosquitos: Aedes aegypti puede ser portador del virus del dengue, de la fiebre amarilla, de la chikungunya, de la fiebre de Zika y del virus Mayaro.

Referencia A rapidly evolving female-controlled lock-and-key mechanism determines Aedes mosquito mating success. Leah Houri-Zeevi et al. Current Biology (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.09.066

Muchas estrategias, como la liberación de machos estériles, de machos infectados u otras técnicas de control genético dependen de que los machos liberados copulen con hembras silvestres. Si la hembra puede bloquear físicamente la unión por incompatibilidades mecánicas o por variaciones locales en su "cerradura", la eficacia de esas intervenciones puede verse reducida.

En consecuencia, los autores del estudio aconsejan incorporar pruebas de compatibilidad sexual mecánica, tanto en los diseños de programas de liberación como en los modelos poblacionales, para garantizar que las acciones de control sanitario alcancen los objetivos buscados.