Confirman que las actividades creativas retrasan el envejecimiento cerebral

Un estudio internacional ha comprobado que participar en experiencias creativas como música, danza, artes visuales e incluso videojuegos específicos puede retardar el envejecimiento cerebral y promover una función cerebral más saludable.

Una investigación liderada por el Global Brain Health Institute (GBHI), gestionado por el Trinity College Dublin, en Irlanda, y la Universidad de California en San Francisco, en Estados Unidos, concluye que participar regularmente en experiencias creativas, como pueden ser las artes musicales o del movimiento, las artes visuales o algunos videojuegos, está asociado claramente con un envejecimiento cerebral más lento y una mejor salud cerebral.

El nuevo estudio, publicado en la revista Nature Communications, ofrece la primera evidencia a gran escala que vincula la creatividad con “relojes cerebrales” que miden la edad biológica del cerebro humano. El trabajo desarrolló y aplicó modelos basados en datos de electroencefalografía (EEG) y magnetoencefalografía (M/EEG), para comparar la edad cerebral con la edad cronológica de los participantes.

Los investigadores trabajaron con una muestra amplia y diversa a nivel global, concretamente cerca de 1.472 personas procedentes de 13 países, que permitió tanto entrenar los modelos como validar sus predicciones en grupos de expertos y en individuos que siguieron entrenamientos breves.

Cerebros más jóvenes

Los resultados mostraron que las experiencias creativas se asocian sistemáticamente con brechas de edad cerebral negativas, o sea cerebros “más jóvenes” de lo esperado para la edad cronológica de la persona, con efectos más marcados en quienes tienen experiencia prolongada y con beneficios medibles incluso tras entrenamientos a corto plazo.

Los grupos estudiados incluyeron bailarines de tango, músicos, artistas visuales y practicantes de videojuegos de estrategia, una variedad que sugiere que los beneficios son transversales a distintos dominios creativos. Según una nota de prensa, los responsables del estudio destacaron que no hace falta ser un experto para beneficiarse: incluso sesiones de aprendizaje corto de videojuegos producen efectos positivos. De esta manera, la creatividad emerge como un determinante poderoso de la salud cerebral, comparable al ejercicio o la dieta.

Integración y coordinación entre áreas cerebrales

El análisis indicó que la creatividad fortalece la eficiencia de las redes cerebrales y la conectividad entre regiones clave, en particular áreas frontoparietales vulnerables al envejecimiento. Los autores usaron modelado computacional y teoría de grafos para vincular la práctica creativa con una mayor eficiencia en el procesamiento y la coordinación entre regiones del cerebro, rasgos que podrían explicar su papel protector frente al envejecimiento cerebral.

A partir de estos hallazgos, la creatividad podría integrarse como recurso accesible y de bajo coste para promover un envejecimiento saludable. Los investigadores proponen que las intervenciones basadas en actividades creativas, desde talleres comunitarios hasta programas de entrenamiento específicos, merecen especial consideración como complementos a las estrategias médicas tradicionales. Sin embargo, advierten la necesidad de más estudios que vinculen directamente estos cambios en los relojes cerebrales con resultados cognitivos y clínicos a largo plazo.