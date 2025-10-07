Los científicos proponen una sonda de “vela solar” para detectar antes las tormentas solares más extremas

Las espirales de viento solar pueden provocar erupciones solares más grandes y alterar el campo magnético de la Tierra, pero son demasiado difíciles de detectar con nuestro actual sistema de alerta. Sin embargo, una constelación de naves espaciales, incluida una nueva sonda de "vela solar" que navegue bajo la luz del Sol, podría ayudar a identificar a tiempo las características de las tormentas más intensas, para proteger los equipos y las redes de comunicación en la Tierra y en órbita.

Investigadores de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, sostienen que una nueva generación de sondas, principalmente una diseñada como "vela solar" e impulsada por la presión de la luz del astro rey, podría identificar con antelación y mayor precisión unas estructuras del viento solar denominadas espirales, que a menudo escapan a los sistemas de alerta actuales y pueden desencadenar tormentas geomagnéticas dañinas en la Tierra.

Con el impulso del Sol

De acuerdo a una nota de prensa, el equipo usó simulaciones para seguir la evolución de eyecciones solares (CMEs) cuando interactúan con corrientes más lentas del viento solar. Los resultados muestran que, al desplazarse, las eyecciones pueden “lanzar” columnas helicoidales de plasma, que giran como tornados.

Algunos de esos vórtices en forma de espiral se disipan, pero otros sobreviven y, al presentar orientaciones magnéticas concretas, pueden conectar con el campo magnético terrestre y provocar perturbaciones intensas. El problema es que los observatorios y sondas que se usan en la actualidad suelen estar alineados en un único punto entre la Tierra y el Sol (el punto L1), una configuración que puede pasar por alto esos tornados solares en determinadas situaciones.

Los autores plantean en el nuevo estudio, publicado en la revista The Astrophysical Journal, que una constelación de sondas situadas en posiciones distintas, y específicamente una de ellas equipada con una vela solar que le permita navegar usando fotones, ofrecería múltiples ángulos de observación y, por lo tanto, identificaría espirales o tornados ocultos que, de otro modo, llegarían a la Tierra sin aviso.

Análisis más rápidos y más precisos

Este enfoque podría aumentar el tiempo de advertencia frente a algunas perturbaciones en comparación con el sistema tradicional: estimaciones preliminares sugieren mejoras de hasta un 40 % en determinados escenarios. Si se confirma, ese margen extra sería valioso para proteger satélites, redes eléctricas, sistemas de navegación y comunicaciones.

Referencia High-resolution Simulation of Coronal Mass Ejection–Corotating Interaction Region Interactions: Mesoscale Solar Wind Structure Formation Observable by the SWIFT Constellation. W. B. Manchester IV et al. The Astrophysical Journal (2025). DOI:http://www.doi.org/10.3847/1538-4357/adf855

La vela solar permitiría a la sonda alcanzar y mantener un “punto de vista” fuera de la línea directa entre el Sol y la Tierra, sin depender exclusivamente de propulsión convencional a base de algún combustible. Además, una red de cuatro sondas entre el Sol y la Tierra permitiría triangular la estructura tridimensional de las erupciones y rastrear su evolución con mayor fidelidad.

Vale recordar que las tormentas geomagnéticas extremas representan un riesgo real para infraestructuras críticas. Una mejora en la detección temprana permitiría apagar o proteger cargas sensibles en la red eléctrica, reorientar satélites y mitigar pérdidas económicas y de servicio.