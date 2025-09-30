Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Genética / Biología Humana

Crean óvulos humanos a partir de células de la piel

Este tipo de reprogramación celular podría ser una vía posible para tratar la infertilidad en humanos

Los investigadores han demostrado una nueva técnica para tratar la infertilidad, convirtiendo las células de la piel en ovocitos u óvulos. Aquí se puede apreciar un ovocito, junto a la imagen brillante del núcleo de una célula de la piel antes de la fertilización.

Los investigadores han demostrado una nueva técnica para tratar la infertilidad, convirtiendo las células de la piel en ovocitos u óvulos. Aquí se puede apreciar un ovocito, junto a la imagen brillante del núcleo de una célula de la piel antes de la fertilización. / Crédito: Universidad de Salud y Ciencias de Oregón.

Pablo Javier Piacente / T21

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un equipo internacional de científicos logró producir óvulos humanos capaces de ser fecundados a partir de células de la piel. Los resultados indican que podría ser una alternativa para tratar problemas de infertilidad, aunque se requiere más investigación para garantizar la eficacia y la seguridad de los futuros tratamientos antes de posibles aplicaciones clínicas.

Investigadores liderados por la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OSHU), en Estados Unidos, han logrado generar por primera vez en humanos óvulos funcionales a partir de células de la piel, un avance experimental que podría derivar en futuros tratamientos para abordar ciertas formas de infertilidad.

El nuevo estudio, publicado hoy en la revista Nature Communications, describe cómo células cutáneas fueron transformadas y usadas para crear ovocitos, que luego fueron fertilizados in vitro. La técnica consiste en la incorporación del núcleo de una célula de la piel en un óvulo donante, que había sido previamente despojado de su propio núcleo.

Hasta el sexto día

El citoplasma del óvulo donante indujo al núcleo implantado a desprender la mitad de sus cromosomas, en función de una reprogramación genética. Posteriormente, estos óvulos “reconstruidos” fueron fertilizados por vía in vitro convencional. De acuerdo a una nota de prensa, el equipo reportó la generación de 82 ovocitos funcionales, que fueron fertilizados con esperma.

La mayoría de esos embriones no progresó más allá de las primeras divisiones celulares, presentando anormalidades cromosómicas. Aproximadamente el 9 % llegó al sexto día tras la fecundación, etapa en la que normalmente se considera la posibilidad de implante. Sin embargo, ninguno fue cultivado más allá de ese punto en este estudio.

Los investigadores presentan el hallazgo como un hito con potencial terapéutico: podría, en el futuro, ofrecer alternativas a mujeres con reserva ovárica insuficiente, a sobrevivientes de cáncer que perdieron su función reproductiva e, incluso, abrir posibilidades para parejas del mismo sexo que deseen descendencia genética compartida.

Una década de investigación

Según Rocío Núñez Calonge, especialista de la Sociedad Española de Fertilidad, quien no participó del estudio, "una de las causas más frecuentes de infertilidad es la baja reserva ovárica, con ausencia de producción de óvulos o baja calidad de estos, principalmente por el aumento de la edad de la mujer. En estos casos, las técnicas de reproducción asistida resultan ineficaces", indicó a Science Media Centre.

Referencia

Induction of experimental cell division to generate cells with reduced chromosome ploidy. Nuria Marti Gutierrez et al. Nature Communications (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63454-7

"La alternativa de la transferencia nuclear de células somáticas o de la piel es desarrollada en esta investigación como una posible solución, aunque aún se requieren muchos pasos hasta hacerla viable", concluyó la experta española.

Noticias relacionadas y más

Más allá de estas posibilidades, los propios autore insisten en que los resultados son preliminares, con baja eficiencia y riesgos cromosómicos: estiman que pasar de un concepto o etapa experimental a aplicaciones clínicas seguras exigiría al menos una década de investigación adicional, además de los imprescindibles debates regulatorios.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los Morancos celebran los dos años de su despacho de cancelación de deudas: 'Lo importante es que hemos hecho feliz a mucha gente
  2. Àlex Torío, profesor de Matemáticas: 'Los políticos están tapando la bajada de nivel, tengo alumnos de 18 años que no saben las tablas de multiplicar
  3. Encarni Martín, clienta del despacho de Los Morancos: 'Tuve una corazonada y pensé que ellos no me iban a engañar
  4. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Las intensas tormentas sacuden Catalunya y dejan más de 200 incidencias
  5. El primer gitano que estudia para ser ingeniero en La Mina: “Mis padres no tuvieron esta oportunidad”
  6. Bosques sin tocar: Europa propone dejar el 10% de las masas forestales sin intervención
  7. Nuevo incidente con Ana Julia Quezada en prisión: le encuentran un objeto prohibido
  8. La fachada de la T1 del aeropuerto de Barcelona-El Prat se desplazará 38 metros e incluirá el derribo de la antigua torre de control

La Justicia suspende el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado tras recurrirse la sentencia

La Justicia suspende el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado tras recurrirse la sentencia

Los mercados del área metropolitana necesitan a jóvenes pescaderos para no perder el relevo generacional

Los mercados del área metropolitana necesitan a jóvenes pescaderos para no perder el relevo generacional

Luis Enrique: "Soy culé, soy socio y lo seré toda la vida y veo todos sus partidos porque el Barça de Flick me divierte"

Luis Enrique: "Soy culé, soy socio y lo seré toda la vida y veo todos sus partidos porque el Barça de Flick me divierte"

Detenidos 412 multirreincidentes que suman casi 2.000 antecedentes en seis meses de 'plan kanpai'

Detenidos 412 multirreincidentes que suman casi 2.000 antecedentes en seis meses de 'plan kanpai'

El Ibex rompe sus niveles máximos de 2007 y cierra por encima de los 15.400 puntos

El Ibex rompe sus niveles máximos de 2007 y cierra por encima de los 15.400 puntos

Kevin Johansen y Liniers: “Los rockeros se han convertido en los tangueros clásicos cuando se quejaban de los jóvenes”

Kevin Johansen y Liniers: “Los rockeros se han convertido en los tangueros clásicos cuando se quejaban de los jóvenes”

Fitness Beach Gavà vuelve a acercar el deporte al público en su segunda edición

Fitness Beach Gavà vuelve a acercar el deporte al público en su segunda edición

Koldo García entra en 'Todo es mentira' y explota al ser preguntado por los audios certificados por la Guardia Civil

Koldo García entra en 'Todo es mentira' y explota al ser preguntado por los audios certificados por la Guardia Civil