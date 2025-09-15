Los científicos desarrollan un chip 6G que es 10.000 veces más rápido que el 5G

Los investigadores han desarrollado un chip 6G que utiliza un enfoque electrofotónico dual para enviar señales a través de nueve bandas de radiofrecuencia: lograron que transfiera información 10.000 veces más rápido que los dispositivos 5G.

Un equipo de especialistas de la Universidad de Pekín (PKU) y la City University of Hong Kong, en China, anunciaron un avance tecnológico que promete cambiar el diseño de las futuras redes 6G: el desarrollo de un sistema integrado fotónico-electrónico de ultra-banda ancha, capaz de transmitir señales inalámbricas de alta velocidad en un rango de frecuencias mucho más amplio que el disponible en la actualidad.

La innovación responde a un problema técnico fundamental: los circuitos electrónicos tradicionales están diseñados en su gran mayoría para bandas de frecuencia específicas, algo que dificulta operar a través de múltiples rangos de manera eficiente.

Velocidades inimaginables

Según informa la agencia de noticias estatal china Xinhua, la solución del equipo combina componentes fotónicos y electrónicos en una plataforma integrada que, de acuerdo a los investigadores, permite sintonizar dinámicamente la frecuencia y desplazar la transmisión a bandas alternativas, cuando hay interferencias o congestión.

De acuerdo a lo indicado en el nuevo estudio, publicado en la revista Nature, el sistema desarrollado es capaz de operar en cualquier frecuencia entre 0.5 GHz y 115 GHz, un dominio de funcionamiento que los autores consideran “compatibilidad de espectro completo” y que, de confirmarse a gran escala, situaría a este enfoque a la vanguardia global. Esa flexibilidad de sintonía hace posible que la red evite canales bloqueados y mejore tanto la fiabilidad como la eficiencia del uso del espectro.

En diversas pruebas realizadas en entornos de laboratorio, los investigadores alcanzaron tasas de transmisión inalámbrica superiores a 100 Gbps. Esta velocidad sería suficiente, en teoría, para transmitir de forma simultánea centenares o miles de vídeos en ultra alta definición. Se trata de un umbral que se ajusta a las exigencias que se esperan cumplir con las futuras redes 6G, una evolución con respecto al 5G que podría comenzar a desplegarse a lo largo de la próxima década.

Integración con IA

El equipo destaca también la intención de aumentar el nivel de integración, para reducir tamaño, peso y consumo energético de los módulos fotónicos-electrónicos. En cualquier caso, los resultados obtenidos indican que el nuevo chip 6G es 10.000 veces más veloz que el 5G.

Referencia Ultrabroadband on-chip photonics for full-spectrum wireless communications. Zihan Tao et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09451-8

El estudio subraya además las posibles aplicaciones que surgirían al combinar estas plataformas con algoritmos de Inteligencia Artificial (IA): redes que se optimizan en tiempo real, detección ambiental precisa y sistemas capaces de evitar automáticamente interferencias, entre otras, serían algunas de estas ventajas. Esto abriría el camino a comunicaciones más seguras y flexibles en escenarios complejos: los investigadores esperan que el futuro 6G no solo sea más rápido, sino también más “inteligente” y confiable.

Sin embargo, los autores reconocen que aún quedan desafíos de ingeniería y fabricación antes que la tecnología pueda desplegarse comercialmente: miniaturización, eficiencia energética, coste de producción y compatibilidad con infraestructuras existentes son algunos de los puntos a resolver. Pero si la integración fotónica-electrónica cumple sus promesas, la arquitectura de las redes móviles podría experimentar una transformación similar a la que supuso el paso del 4G a 5G, según los expertos.