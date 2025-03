Los microplásticos podrían estar interrumpiendo la fotosíntesis

Una nueva investigación estima que los omnipresentes microplásticos pueden reducir las tasas de fotosíntesis hasta en un 18%: además de afectar seriamente a toda la vida vegetal sobre la Tierra, esto tendría un fuerte impacto negativo en el crecimiento de los cultivos y los suministros de alimentos.

Un equipo internacional de investigadores ha publicado recientemente un nuevo estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) que analiza 157 investigaciones previas utilizando técnicas de Inteligencia Artificial (IA), para evaluar el efecto de los microplásticos en la fotosíntesis de diversas especies vegetales. Los resultados indican que la presencia de microplásticos puede reducir la tasa de fotosíntesis entre un 7% y un 12% en promedio y hasta un 18% en algunos casos, afectando tanto a plantas terrestres como a algas marinas y de agua dulce.

La contaminación por microplásticos se ha convertido en una preocupación ambiental global, debido a su persistencia en diversos ecosistemas en todo el planeta. Es una consecuencia directa de un ciclo económico insostenible y nocivo para el ambiente.

La nueva investigación comprueba que estas diminutas partículas no solo afectan al ser humano, a la fauna y a la flora, sino que también interfieren en procesos fundamentales como la fotosíntesis, lo que podría tener consecuencias significativas para la seguridad alimentaria global.

Factores que influyen

Según informa Science Alert, esta reducción en la capacidad fotosintética se atribuye a varios factores, como por ejemplo el bloqueo de la luz solar. Los microplásticos en la superficie del suelo o flotando en el agua pueden impedir que la luz solar alcance las hojas o las algas, limitando la energía disponible para la fotosíntesis.

En el mismo sentido, los científicos estiman que la liberación de sustancias tóxicas es otro impacto clave. Al degradarse, los microplásticos liberan compuestos químicos que pueden ser absorbidos por las plantas, afectando negativamente su metabolismo y reduciendo la eficiencia fotosintética. Además, la acumulación de microplásticos puede modificar la estructura del suelo y las características del agua, afectando la absorción de nutrientes y el crecimiento vegetal.

Consecuencias en la producción de alimentos

El metaanálisis realizado por los científicos permite concluir que la disminución en la eficiencia para realizar la fotosíntesis tiene un impacto directo en la productividad de los cultivos y en la disponibilidad de recursos marinos. Se estima que entre el 4% y el 14% de la producción mundial de cultivos básicos como trigo, arroz y maíz podría perderse debido a la presencia de microplásticos.

Esto equivale a una reducción anual de entre 109,73 y 360,87 millones de toneladas métricas de producción agrícola. La contaminación por microplásticos también afecta a las algas marinas, base de la cadena alimentaria oceánica. Se calcula una disminución anual de entre 1,05 y 24,33 millones de toneladas métricas en la producción de mariscos.

Inseguridad alimentaria global

En consecuencia, la disminución en la producción de alimentos debido a la interferencia de los microplásticos en la fotosíntesis podría exacerbar la inseguridad alimentaria a nivel global, afectando a aproximadamente 400 millones de personas en las próximas dos décadas. Asia, siendo una de las regiones más perjudicadas, podría enfrentar pérdidas de entre 54 y 177 millones de toneladas de cultivos al año, lo que agravaría las condiciones de pobreza y desnutrición en áreas ya vulnerables.

El profesor Denis Murphy, biotecnólogo de la Universidad de Gales del Sur, en Australia, quien no formó parte de la investigación, indicó en una publicación de Science Media Centre que "el trabajo es útil para resaltar el creciente cuerpo de datos científicos sobre los efectos nocivos de los microplásticos, que se encuentran en los ecosistemas globales desde el Ártico hasta el Amazonas".

"Sin embargo, es necesario advertir que muchas de las conclusiones principales del estudio se basan en una serie de extrapolaciones, que pueden no ser generalmente aplicables a escala global", concluyó Murphy.