Un nuevo estudio comprueba una alarmante reducción en el hielo de los glaciares a nivel global

El primer cuarto del siglo XXI mostró un 5% de disminución de la masa de los glaciares en todo el mundo, según un nuevo estudio. La investigación también concluye que si las emisiones contaminantes siguen siendo las mismas o aumentan, la Tierra podría perder el 50% del hielo restante en los glaciares para fines de este siglo.

El derretimiento del hielo de los glaciares en todo el mundo está llevando a una mayor pérdida de recursos regionales de agua dulce. Al mismo tiempo, está causando que los niveles globales del mar aumenten a tasas cada vez mayores. Desde el año 2000, los glaciares han estado perdiendo 273 mil millones de toneladas de hielo al año, según una colaboración científica internacional liderada por la Universidad de Zurich, en Suiza.

En un estudio publicado en la revista Nature, los investigadores explican que los glaciares son indicadores del cambio climático antropogénico en curso: su fusión y derretimiento conducen a un aumento de los riesgos geográficos locales e impactos marinos y terrestres en ecosistemas, recursos regionales de agua dulce y en los ciclos globales de agua y energía. Además, junto con las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida, los glaciares son los impulsores esenciales del aumento del nivel del mar en el presente y el futuro.

Datos claros y que vuelven a encender la alarma

Los científicos sostienen que desde el año 2000 los glaciares han perdido entre el 2% y el 39% de su hielo a nivel regional y alrededor del 5% a nivel mundial. La pérdida de masa de los glaciares es aproximadamente un 18% mayor que la reducción de hielo en Groenlandia y más del doble que la registrada en la Antártida. Los resultados fueron posibles gracias a un esfuerzo de la comunidad científica internacional para registrar y analizar los cambios en la masa de los glaciares, a partir de observaciones in situ y de teledetección en las distintas regiones del planeta.

De acuerdo a una nota de prensa, otro dato clave es que la pérdida anual de hielo registró un aumento del 36% desde la primera mitad del período estudiado (2000−2011) hasta la segunda parte (2012−2023), indicando que el fenómeno se encuentra en una fase de constante intensificación, más allá de la búsqueda por reducir las emisiones contaminantes y otros impactos provocados por el ser humano en el ambiente.

“Para poner esto en perspectiva, los 273 mil millones de toneladas de hielo perdidas en un solo año equivalen al consumo de agua de toda la población mundial en 30 años, suponiendo que se consumen tres litros por persona y por día. Además, los glaciares son recursos vitales de agua dulce a escala planetaria, pero especialmente para las comunidades locales en Asia Central y los Andes Centrales", indicó en el comunicado la glacióloga Inés Dussaillant, una de las integrantes del equipo científico internacional que desarrolló el nuevo estudio.

El fenómeno se intensificará

Los investigadores emplearon una flota de satélites para monitorear glaciares en todo el mundo, utilizando mediciones ópticas, de radar, láser y de gravedad. Las observaciones y estudios de modelado indican que la pérdida de masa de los glaciares continuará y posiblemente se acelerará hasta finales de este siglo, llegando en ese momento a una pérdida de la mitad del hielo restante en los glaciares.

Frente a esto, los científicos remarcaron que la única alternativa es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento asociado, para limitar el impacto de la disminución de los glaciares en los riesgos geográficos locales, la disponibilidad zonal de agua dulce y el aumento global del nivel del mar.

Referencia

Community estimate of global glacier mass changes from 2000 to 2023. The GlaMBIE Team. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-08545-z