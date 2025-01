La energía oscura sería una ilusión

Uno de los mayores misterios de la ciencia en realidad no existe, según un nuevo estudio que intenta comprender cómo se está expandiendo el Universo. Los científicos sostienen que el cosmos se expande de muchas maneras diferentes, sin que sea necesaria la energía oscura para explicar esas variaciones.

Investigadores de la Universidad de Canterbury (UC), en Nueva Zelanda, concluyen en un estudio publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society que la energía oscura, hipotetizada desde hace alrededor de 100 años como la fuerza que permite la expansión constante y acelerada del Universo, en realidad es una ilusión sin sustento real. En líneas generales, no sería necesaria para justificar las modificaciones anómalas en la expansión cósmica.

Hasta el momento, los astrofísicos creían que el cosmos se estaba expandiendo por igual en todas las direcciones: de esta forma, utilizaron el concepto de energía oscura para intentar explicar los aspectos que no podían entender de esta dinámica. Por ejemplo, por qué el Universo se expande a mayor ritmo en la actualidad que durante la etapa inmediatamente posterior al Big Bang, cuando supuestamente se formaon las grandes estructuras cósmicas.

Variaciones sin respuesta

Esas incongruencias, que por ejemplo quedan en evidencia en los registros del fondo cósmico de microondas (CMB) o radiación remanente del Big Bang, podrían explicarse utilizando un análisis mejorado de las curvas de luz de las supernovas, los grandes estallidos posteriores a la muerte de las estrellas. Estos eventos mostrarían que el cosmos se está expandiendo de una manera más variada con respecto a lo pensado hasta hoy, eliminando la necesidad del concepto de energía oscura.

Mientras se sabe que la materia oscura existe, aunque no podamos detectarla directamente porque no interactúa con la luz visible, debido a que ejerce influencia gravitacional sobre las galaxias y otras estructuras, la energía oscura se sustenta en una noción abstracta que marca las diferencias registradas entre las distancias que separan a las galaxias y la tasa de expansión del Universo, entre otras grandes dudas cosmológicas.

La idea establecida indica que la energía oscura sería la fuerza misteriosa que “estira” de forma permanente al cosmos y facilita su expansión, pero el nuevo estudio llega a una conclusión diferente: según una nota de prensa, las evidencias respaldan un modelo de expansión cósmica que no necesita de la energía oscura, porque las diferencias en el estiramiento de la luz no serían el resultado de un cosmos acelerado sino de la forma en que calibramos el tiempo y las distancias.

Diferencias de aceleración

Este nuevo modelo sugiere que un reloj en la Vía Láctea sería aproximadamente un 35% más lento que el mismo dispositivo en una posición promedio en grandes vacíos cósmicos: esto significa que ya habrían pasado miles de millones de años más en estos vacíos, permitiendo una mayor expansión del Universo que, en vez de ser más rápida como parece en primera instancia, sería en realidad la expresión de estos vacíos que se incrementan.

“Nuestros hallazgos muestran que no necesitamos energía oscura para explicar por qué el Universo parece expandirse a un ritmo acelerado. La energía oscura es una identificación errónea de las variaciones en la energía cinética de la expansión, que no es uniforme en un cosmos con múltiples morfologías. Con nuevos datos aportados por herramientas en desarrollo, el mayor misterio del Universo podría resolverse sobre fines de esta década”, indicó en el comunicado el científico David Wiltshire, uno de los autores del estudio.

Referencia

Supernovae evidence for foundational change to cosmological models. Antonia Seifert et al. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2025). DOI:https://doi.org/10.1093/mnrasl/slae112