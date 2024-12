El corazón tiene su propio cerebro

Desde antes de nacer y hasta la muerte, los tejidos de nuestro corazón se contraen y convulsionan en un ritmo específico: aunque parezca algo mecánico, cada contracción es tan pensada como cada nota de una sinfonía, tocada bajo la dirección de una arquitectura de nervios enterrados justo debajo de las capas externas de esta maravillosa estructura biológica. Se trata de un pequeño "cerebro" que controla a este órgano vital.

Investigadores del Instituto Karolinska, en Suecia, han realizado una serie de interesantes hallazgos sobre el mini cerebro que controla parte de la actividad del corazón: los descubrimientos se resumen en un estudio publicado en la revista Nature Communications. Una comprensión más profunda de este sistema, que es mucho más diverso y complejo de lo pensado previamente, podría derivar en nuevos tratamientos para las enfermedades cardíacas.

Un centro de coordinación exclusivo

Tradicionalmente se ha pensado que el corazón es controlado con exclusividad por el sistema nervioso autónomo, que transmite señales del cerebro. En ese contexto, la red neuronal del corazón, localizada en las capas superficiales de la pared cardíaca, se ha entendido como una estructura simple que únicamente transmite señales cerebrales. Sin embargo, los nuevos hallazgos indican que tiene una función mucho más compleja.

Los científicos han desvelado que el corazón dispone de su propio sistema nervioso complejo, que es crucial para controlar su ritmo. Como un preciso mecanismo de relojería, cada latido tiene su tiempo exacto y es de máxima importancia el control y seguimiento de esta dinámica. “Este mini cerebro cardíaco tiene un papel clave en el mantenimiento de los latidos del corazón, similar a cómo el cerebro regula las funciones rítmicas como la locomoción y la respiración” explicó en una nota de prensa el científico Konstantinos Ampatzis, investigador principal del nuevo estudio.

En ese sentido, los especialistas identificaron varios tipos de neuronas en el corazón que cumplen distintas funciones: un grupo de neuronas presenta propiedades de marcapasos, desafiando la noción actual sobre la forma en la cual se controlan los latidos del corazón. “Nos sorprendió la complejidad del sistema nervioso dentro del corazón. Comprender mejor este sistema podría conducir a nuevos conocimientos sobre las enfermedades cardíacas y ayudar a desarrollar nuevos tratamientos, por ejemplo en el caso de patologías como las arritmias”, agregó Ampatzis.

Nuevos tratamientos

La investigación se centró en el pez cebra, un modelo animal con similitudes a destacar con respecto a la frecuencia cardíaca humana. Ahora será posible describir la composición, organización y función de las neuronas dentro del corazón, a través de la integración de métodos como la secuenciación de ARN unicelular, estudios anatómicos y técnicas electrofisiológicas.

Además, los investigadores buscan determinar cómo el mini cerebro del corazón interactúa con el cerebro central, regulando las funciones del corazón en diferentes condiciones como el ejercicio, el estrés o la enfermedad. Los investigadores creen que en el futuro será posible identificar cómo las interrupciones en la red neuronal cardíaca contribuyen al desarrollo y progresión de diferentes trastornos cardíacos.

Referencia

Decoding the molecular, cellular, and functional heterogeneity of zebrafish intracardiac nervous system. Andrea Pedroni et al. Nature Communications (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-024-54830-w