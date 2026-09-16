Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bola NegraLluvias BarcelonaMuerto TarragonaMarkus HauptDiagonal MarTráfico BarcelonaShakiraBarbara EsadeClaudia TacoronteCeutaOasis
instagramlinkedin

Episodio 649

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 16 de septiembre: Beatriz fantasea con la muerte de Begoña

Gabriel provoca a Tasio hasta hacerle perder los nervios, mientras Valentina toma una decisión sobre su futuro profesional.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Antena 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Sueños de libertad' emite este miércoles 16 de septiembre su capítulo 649 en Antena 3 a las 15:45 horas, y también está disponible en Disney+, Atresplayer y Netflix. Beatriz vuelve a tensar la situación después de disfrutar de un momento a solas con Gabriel y Juanito, una estampa que se rompe con el regreso inesperado de Begoña.

La presencia de la enfermera reactiva sus peores pensamientos. Beatriz empieza a imaginar qué ocurriría si Begoña muriera, mientras esta intenta asumir definitivamente que Andrés y Valentina deben hacer su vida y agradece a Nieves haberla acogido durante su recuperación.

En paralelo, Gabriel sigue intentando descubrir qué tramaban Andrés y Tasio. Su estrategia acaba funcionando cuando encuentra a Tasio en la sala de mezclas y consigue provocarle hasta que este pierde los nervios y le empuja. Después, Gabriel trata de hacerse daño para poder acusarle de agresión y hacerle pagar las consecuencias.

Noticias relacionadas

Por otro lado, Valentina comunica su decisión sobre la propuesta de trabajo de Pablo y plantea a Claudia que busquen una sustituta para la tienda. Miguel también defiende a su pareja ante sus padres, mientras Digna recrimina a Damián haberse entrometido en la relación de Andrés por los prejuicios sobre el origen humilde de Valentina.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El coche eléctrico cambia los garajes comunitarios: cargadores sin permiso, disputas vecinales y preinstalaciones de hasta 20.000 euros
  2. Martina (28 años) se fue a vivir a una aldea del siglo XVIII tras sufrir una depresión: 'Hay muchas identidades aquí. Está mi esencia, la esencia de la casa y la esencia de mi abuela
  3. Investigados del caso Montoro piden anular la decisión del juez de seguir investigando: 'Es todo un atentado
  4. Premios Emmy 2026: los mejores 'looks' de la alfombra roja, de Zendaya vestida de joya al oro líquido de Selena Gomez
  5. Jennifer (43 años) dejó por amor un despacho de abogados en Barcelona para ser profesora de pilates por los pueblos
  6. Arnau vive aislado en la montaña con 25 años: 'Ha llovido bastante estos días, ha hecho también mucha calor y mucho sol, por lo que seguramente tengamos bastantes cosas que cosechar
  7. Cargadores eléctricos en garajes comunitarios: quién puede instalarlos, quién paga y qué puede impedir la comunidad
  8. Rufián se descarta para liderar una lista estatal de izquierdas y limita su papel a candidato en Catalunya

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 16 de septiembre: Beatriz fantasea con la muerte de Begoña

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 16 de septiembre: Beatriz fantasea con la muerte de Begoña

DIRECTO | El Gobierno redobla la presión sobre Vivas para trasladar a menores migrantes a la Península

DIRECTO | El Gobierno redobla la presión sobre Vivas para trasladar a menores migrantes a la Península

Mónica García dice que, como médico, no secundaría la huelga indefinida porque es "tirar piedras contra el propio tejado" de los facultativos

Mónica García dice que, como médico, no secundaría la huelga indefinida porque es "tirar piedras contra el propio tejado" de los facultativos

Aagesen anuncia una inversión en redes eléctricas de 17.000 millones, 3.400 millones más de lo previsto

Aagesen anuncia una inversión en redes eléctricas de 17.000 millones, 3.400 millones más de lo previsto

Nuevas imágenes de “El Trompas”, principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte en México

'La bola negra', película seleccionada para representar a España en los Oscar

Una semana para cambiar cómo nos movemos

Una semana para cambiar cómo nos movemos

La Fiscalía pide rechazar la demanda de la CGT por la infiltración de dos mossos en una asamblea de profesores

La Fiscalía pide rechazar la demanda de la CGT por la infiltración de dos mossos en una asamblea de profesores