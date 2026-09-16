'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy miércoles 16 de septiembre: Beatriz fantasea con la muerte de Begoña

'Sueños de libertad' emite este miércoles 16 de septiembre su capítulo 649 en Antena 3 a las 15:45 horas, y también está disponible en Disney+, Atresplayer y Netflix. Beatriz vuelve a tensar la situación después de disfrutar de un momento a solas con Gabriel y Juanito, una estampa que se rompe con el regreso inesperado de Begoña.

La presencia de la enfermera reactiva sus peores pensamientos. Beatriz empieza a imaginar qué ocurriría si Begoña muriera, mientras esta intenta asumir definitivamente que Andrés y Valentina deben hacer su vida y agradece a Nieves haberla acogido durante su recuperación.

En paralelo, Gabriel sigue intentando descubrir qué tramaban Andrés y Tasio. Su estrategia acaba funcionando cuando encuentra a Tasio en la sala de mezclas y consigue provocarle hasta que este pierde los nervios y le empuja. Después, Gabriel trata de hacerse daño para poder acusarle de agresión y hacerle pagar las consecuencias.

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Por otro lado, Valentina comunica su decisión sobre la propuesta de trabajo de Pablo y plantea a Claudia que busquen una sustituta para la tienda. Miguel también defiende a su pareja ante sus padres, mientras Digna recrimina a Damián haberse entrometido en la relación de Andrés por los prejuicios sobre el origen humilde de Valentina.