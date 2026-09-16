Confesión televisiva
Concha Galán desvela el motivo por el que TVE la apartó de la televisión: "No va a quedar bien"
La presentadora recuerda en 'Y ahora Sonsoles' cómo perdió su programa en 1997 cuando estaba de seis meses y descubrió prácticamente de un día para otro que ya tenía sustituto.
Concha Galán ha recuperado casi tres décadas después uno de los episodios más duros de su carrera. La presentadora ha contado en 'Y ahora Sonsoles' que fue apartada de la televisión cuando estaba embarazada de seis meses, pese a continuar trabajando con normalidad y sin que la gestación fuera todavía especialmente visible. "A mí me echaron de televisión por estar embarazada", resumió ante Sonsoles Ónega.
La decisión llegó prácticamente sin previo aviso. Galán relató que se encontraba preparándose para salir a plató cuando descubrió que sus responsables ya habían buscado a otra persona para ocupar su puesto. Inicialmente intentaron presentarle la situación como unas "pequeñas vacaciones", pero posteriormente le reconocieron el verdadero motivo: "La tripa va a crecer y no va a quedar bien, porque tú estás de pie en el programa".
Aunque ella no mencionó directamente el nombre del formato, las fechas y las circunstancias permiten identificarlo como '¡Vaya lío!', el talk show que La 1 estrenó en enero de 1997 con Galán al frente. La hemeroteca recoge que el espacio sería sustituido "por el embarazo de su conductora" por 'Para entendernos', presentado por José Ramón Lluch, que hasta entonces trabajaba como asesor en el propio programa.
Volvió apenas dos meses después de dar a luz
Con el paso del tiempo, Galán asegura haber tomado plena conciencia de lo ocurrido. En aquel momento terminó aceptando una decisión que ahora identifica claramente como discriminatoria. La presentadora recordó además que su embarazo también afectó a otros proyectos profesionales que estaban previstos para ella y reprodujo otra de las frases que escuchó entonces: "¿Tú te la imaginas de pie con la barriga en la tele?".
Aquello, sin embargo, no frenó su carrera. Galán explicó que regresó al trabajo apenas dos meses después de dar a luz y mientras seguía dando el pecho, demostrando que su intención nunca había sido apartarse profesionalmente.
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