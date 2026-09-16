Martes 15 de septiembre
Audiencias TV ayer | 'Espejo público' con Susanna Griso se dispara y supera a 'Mañaneros 360' con Cintora y Ángel Llàcer fracasa en laSexta con 'Congelados'
El magacín de Antena 3 firma máximo anual con un 15,6%, mientras el nuevo programa de laSexta debuta con apenas un 3,8% y queda incluso por debajo de La 2.
'Espejo público' vivió este martes, 15 de septiembre, una de sus mejores mañanas. El programa presentado por Susanna Griso se disparó hasta su máximo anual con un 15,6% de cuota de pantalla y 373.000 espectadores, superando en share a 'Mañaneros 360', que con Jesús Cintora y Adela González anotó un 14,8% y reunió a 437.000 seguidores en La 1. Antes, 'La Hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo sí lideró su franja con un potente 19,4% y 338.000 espectadores.
Telecinco también mejoró con 'El programa de Ana Rosa', que alcanzó su segundo mejor resultado desde su regreso con un 13,3% y 280.000 espectadores. Cuatro volvió a destacar gracias a 'En boca de todos', que se disparó hasta un excelente 11,6% de cuota y 346.000 seguidores.
Peor suerte corrió Ángel Llàcer en su desembarco en laSexta. 'Congelados' arrancó con un pobre 3,8% de share y fue superado incluso por 'Versión Española' en La 2, que alcanzó un 4,5% de cuota. En el resto del prime time, 'En tierra lejana' continuó imparable en Antena 3 y lideró con un 14,3% y 871.000 espectadores. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' estrenó temporada con un 12,7% y 694.000, mientras 'Código 10' volvió a sobresalir en Cuatro con un 10,9% y 619.000.
En el access, 'El Hormiguero' volvió a imponerse con un 12,9% de cuota y 1.456.000 espectadores y 'La Revuelta', que recibió a Franco Colapinto, se quedó en un 9,2% y 1.062.000 seguidores en La 1.
PRIME TIME
La 1
La Revuelta: 1.062.000 (9,2%)
Bond, martes Bond “Spectre”: 438.000 (7,2%)
Antena 3
El Hormiguero: 1.456.000 (12,9%)
En tierra lejana: 871.000 (14,3%)
Telecinco
First Dates: 936.000 (8,2%)
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 694.000 (12,7%)
laSexta
El Intermedio: 665.000 (5,8%)
Congelados: 294.000 (3,7%)
Cuatro
Horizonte: Express: 509.000 (4,8%)
Horizonte: 1.102.000 (9,6%)
Código 10: 619.000 (10,9%)
La 2
Cifras y letras: 642.000 (5,4%)
Versión española “L’àvia i el foraster”: 325.000 (4,1%)
LATE NIGHT
La 1
Cine “Los archivos del Pentágono”: 94.000 (4,7%)
Antena 3
En tierra lejana: 208.000 (8,5%)
laSexta
Cine “Pagafantas”: 71.000 (2,1%)
La 2
CIA: Las guerras secretas después del 11-S: 43.000 (1,3%)
CIA: Las guerras secretas después del 11-S: 29.000 (1,6%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 812.000 (10%)
Valle Salvaje: 723.000 (10,3%)
La Promesa: 867.000 (12,8%)
Malas lenguas: 680.000 (9,4%)
Aquí la Tierra: 985.000 (11,9%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.275.000 (14,9%)
Y ahora Sonsoles: 716.000 (10,1%)
Pasapalabra: 1.479.000 (18,3%)
Telecinco
El verano se mueve: 531.000 (6,6%)
El diario de Jorge: 615.000 (8,8%)
Rueda la letra: 537.000 (7,9%)
Allá tú: 747.000 (9,3%)
laSexta
Zapeando: 486.000 (5,6%)
Más Vale Tarde: 403.000 (5,7%)
Cuatro
Todo es mentira: 613.000 (7,8%)
Lo sabe, no lo sabe: 422.000 (6,2%)
La 2
Saber y ganar: 550.000 (6,1%)
Grandes documentales: 283.000 (3,6%)
Malas lenguas: 461.000 (6,6%)
Sukha: 129.000 (1,7%)
Trivial pursuit: 231.000 (2,4%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 338.000 (19,4%)
Mañaneros 360: 437.000 (14,8%)
Antena 3
Espejo Público: 373.000 (15,6%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 811.000 (17,7%)
La ruleta de la suerte: 1.592.000 (22,4%)
Telecinco
La mirada crítica: 135.000 (9,2%)
El programa de AR: 280.000 (13,2%)
Vamos a ver: 411.000 (8,6%)
laSexta
Aruser@s: 246.000 (12,3%)
Al rojo vivo: 246.000 (7%)
Cuatro
¡Toma salami!: 23.000 (2%)
El Chiringuito: 41.000 (2,3%)
En boca de todos: 346.000 (11,6%)
La 2
Yo soy de FP: 7.000 (0,6%)
Paul va a Hollywood: 11.000 (0,8%)
Agrosfera: 19.000 (1,1%)
Aquí hay trabajo: 14.000 (0,7%)
La aventura del saber: 20.000 (1%)
Esto es España: 28.000 (1,2%)
Las rutas D’Ambrosio: 52.000 (2,2%)
Verano azul: 115.000 (3,4%)
El Cazador: 84.000 (1,4%)
El Cazador: 187.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.122.000 (23,7%)
Telediario 1: 1.380.000 (15,5%)
Noticias Cuatro 1: 727.000 (10,4%)
Informativos Telecinco 15h: 719.000 (8%)
laSexta Noticias 14h: 591.000 (7,4%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.822.000 (17,4%)
Telediario 2: 1.241.000 (12,1%)
Informativos Telecinco 21h: 765.000 (7,5%)
laSexta Noticias 20h: 507.000 (6,6%)
Noticias Cuatro 2: 371.000 (4,9%)
Mañana
Telediario matinal: 149.000 (23%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 264.000 (18,4%)
El Matinal: 57.000 (6,2%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,5%), La 1 (11,3%), Telecinco (8,7%), Cuatro (7,9%), laSexta (5,5%), La 2 (3,9%).
Mensual: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,4%), Telecinco (8,1%), Cuatro (7,1%), laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).
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