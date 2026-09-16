Quién es Arantxa Sánchez, la tertuliana de 'Malas lenguas' fiel defensora de Ayuso y antagonista de Sarah Santaolalla

Arantxa Sánchez se ha convertido en la nueva musa de la derecha en los magacines de actualidad política de TVE. Absolutamente desconocida hasta hace apenas seis meses, la nueva analista ya se ha convertido en uno de los rostros más representativos de espacios como 'Malas lenguas', donde apareció de un día para otro para defender con empeño y enorme fervor todos los postulados del Partido Popular. Y especialmente, todo lo relacionado con Isabel Díaz Ayuso.

La tertuliana se ha convertido en toda una experta en defender lo indefendible en muchas ocasiones, generando chanza y risas entre los que se sientan al otro lado de la mesa de Jesús Cintora. Y no perdona ni una. Jamás ha realizado la más mínima crítica a los conservadores y ni por casualidad ha reconocido nunca nada positivo del sector progresista.

Con sus ideas de firme carácter conservador y un cuidado aspecto físico, siempre con unas enormes gafas de pasta, su popularidad ha crecido de manera vertiginosa durante el pasado verano a golpe de enfrentamientos en el debate vespertino, convirtiéndose un poco en la "villana" del espacio y en la perfecta "antagonista" de Sarah Santaolalla y del resto de colaboradoras de izquierdas.

No lleva ni un año en la cadena pública pero ya se ha consolidado como uno de los principales contrapesos ideológicos de la tertulia, junto a Javier Gállego, Marta Gómez Montero, Joaquín Moeckel o Joan Guirado.

Pero su trayectoria profesional no comenzó en televisión. Ella misma ha explicado que trabajó durante años como comercial antes de comenzar a explorar diferentes posibilidades en los medios de comunicación.

Antes de alcanzar su actual popularidad, Arantxa Sánchez había pasado por los platós como 13TV y de 'Las mañanas de Cuatro', donde entonces fue descubierta por Jesús Cintora.

En esa época, no escondía ya su vinculación directa con el PP, a través de Nuevas Generaciones, llegando a participar activamente sus redes sociales. Con el tiempo se alejó de ese perfil, ya que afectaba a sus ventas en su trabajo oficial como comercial, según relató a El Confidencial.

Sin embargo, en 2026 decidió dar un giro a su vida y apostarlo todo a la televisión. Presentada como analista política, aunque se comporta prácticamente como si fuera portavoz de Ayuso.

Pero lo cierto es que ha logrado perfilar un interesante personaje televisivo, que muchos en redes sociales especulan con que sea creado para ejercer de contrapeso en las tertulias, con un estilo muy reconocible, apoyado en sus características gafas grandes, que según comenta, sirven para tratar de ocultar parte de su rostro y no ser tan reconocida por los espectadores cuando se la encuentran por la calle.

Su irrupción en TVE se ha acelerado desde julio, cuando empezó a aparecer con frecuencia en 'Malas lenguas y a convertirse en protagonista con el polémico ático de Ayuso. Sánchez aseguró entonces que "si esto es lo mejor que tiene la izquierda contra Ayuso vamos a tener a Ayuso otros cuatro años más", provocando la réplica de Gonzalo Miró y Ane Ibarzabal.

El contrapunto de Sarah Santaolalla

El otro elemento que ha disparado su notoriedad son sus choques con Sarah Santaolalla. Ambas representan posiciones prácticamente opuestas en muchos de los debates del programa y ya han protagonizado enfrentamientos por asuntos como Bildu, violencia machista, inmigración o la gestión de Ayuso. En uno de ellos, Sánchez llegó a referirse a Bildu como "proetarras", desatando una fuerte discusión con Santaolalla y obligando a los presentadores a intervenir.

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La propia Sánchez ha llegado a definir con humor su papel en televisión: "A veces digo, soy como una actriz de derechas, pero sin fingirlo". Su combinación de posiciones conservadoras, confrontación directa y presencia recurrente ha terminado convirtiéndola en una de las colaboradoras más reconocibles de 'Malas lenguas', hasta el punto de funcionar ya como la antagonista televisiva de Sarah Santaolalla dentro del formato.