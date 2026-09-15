Wyoming reclama a Pedro Sánchez una promoción de su libro en Tik Tok y juega con el apluso del público: "Aquí ya tiene 40 votos"

El plató de 'El Intermedio' vivió este lunes un arranque tan político como metatelevisivo con la visita de Pedro Sánchez. Acorralado —en el buen sentido del humor satírico de la casa— por El Gran Wyoming y Sandra Sabatés, el presidente encajó las ironías con deportividad antes de entrar al cuerpo a cuerpo con los quebraderos de cabeza de su mandato, como la situación en Ceuta o la urgencia habitacional.

Pero el tono lo marcó, de entrada, la grada. Tras una cálida ovación del público al pisar el estudio, Wyoming soltó el primer dardo de la noche: "Aquí ya tiene 40 votos".

La reclamación por no promocionar sus libros

Lejos de esquivar el terreno de juego pop en el que se mueve con soltura desde hace tiempo —con sus ya clásicos reels recomendando desde el Gasoline de Buck Meek o el Baifo de Quevedo hasta la novela Comerás flores de Lucía Solla—, Sánchez se encontró con la reclamación autoral del presentador.

"Empecemos por lo importante, usted hace recomendaciones en redes sociales: ¿cuándo va a recomendar mis libros?", cuestionó el humorista. "Cuando me des uno y, además, firmado con dedicatoria", expresó el líder del Ejecutivo.

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Superado el rifirrafe literario y la complicidad inicial, el programa preguntó al presidente por los temas calientes de la legislatura. Entre la presión migratoria y fronteriza que salpica a Ceuta y la, para muchos insuficiencia, de las medidas frente a la imposibilidad de acceso a la vivienda, Sánchez defendió el rumbo de su Ejecutivo ante Sandra Sabatés y el humor de Wyoming.