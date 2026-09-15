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Episodio 486

'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy martes 15 de septiembre: Victoria estalla contra Enriqueta por delatar a Mercedes

Manuela convence a Bárbara para representar a los de Guzmán en la fiesta, mientras la duquesa pierde el control ante la traición.

Avance diario de 'Valle salvaje'

Avance diario de 'Valle salvaje' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'Valle Salvaje' emite este martes 15 de septiembre su capítulo 486 en La 1 a las 17:40 horas, y también está disponible en Netflix. La tensión se dispara después de que Victoria descubra que Enriqueta ha señalado a Mercedes ante el capitán Escobedo.

La duquesa pierde los nervios y estalla contra Enriqueta por haber delatado a Mercedes, en un enfrentamiento que puede complicar todavía más una situación ya de por sí delicada por la investigación sobre Dámaso.

En paralelo, Manuela mueve ficha para que los de Guzmán estén representados en la fiesta. Tras hablar con Bárbara, consigue convencerla para que sea ella quien acuda en nombre de la familia.

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La entrega deja así dos frentes abiertos: por un lado, la creciente tensión entre Victoria y Enriqueta; por otro, la presencia de Bárbara en una celebración que puede marcar un nuevo rumbo para el personaje.

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