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Episodio 648

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy martes 15 de septiembre: Begoña se derrumba por la boda de Andrés y Valentina

Tasio prepara un boicot contra Gabriel, Andrés se enfrenta a Damián y Marta vuelve a marcar distancias entre Fina y Bianca.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'Sueños de libertad' emite este martes 15 de septiembre su capítulo 648 en Antena 3 a las 15:45 horas, y también está disponible en Disney+, Atresplayer y Netflix. Begoña intenta asumir que Andrés seguirá adelante con su boda con Valentina, pero termina sufriendo un mareo y reconoce ante Nieves que, por mucho que lo intente, no soporta la idea de verles juntos.

Mientras tanto, Tasio comunica a Marta y Andrés su intención de boicotear el pedido de los americanos para golpear a Gabriel. Está dispuesto incluso a caer él mismo si consigue arrastrar a su primo, aunque ni Marta ni Andrés comparten una estrategia movida por la rabia. Digna acaba alertando a la familia cuando descubre que Tasio está a punto de ejecutar el plan.

Andrés abre además otro frente al enterarse de que Damián impulsó el ascenso de Valentina como secretaria de Pablo. Primero se encara con Marta y después con su padre por haber interferido en su vida a sus espaldas y actuar condicionado por el qué dirán.

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Por otro lado, Nieves comparte con Pablo todo lo que ha descubierto sobre el pasado de Claudia y muestra su preocupación por Miguel. Marta impide además que Bianca visite a Fina, mientras Beatriz disfruta de una noche a solas con Gabriel y Juanito y Gabriel empieza a sospechar que los De La Reina están tramando algo.

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