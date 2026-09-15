Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaAlfombra roja EmmyCamp Nou ChampionsIPCMontoroCoches eléctricosShakiraCáncerOasis BarcelonaEnfermeras ExtremaduraCursa de La MercèEscuela climatizada
instagramlinkedin

Pulla en Atresmedia

Sandra Golpe menosprecia a Wyoming en Antena 3 para cargar contra Sánchez: “Perdió”

La presentadora convirtió las audiencias de las entrevistas a Juan Vivas y al presidente del Gobierno en uno de los titulares del informativo.

Sandra Golpe comenta las dos entrevistas en Atresmedia

Sandra Golpe comenta las dos entrevistas en Atresmedia / Antena 3

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sandra Golpe ha abierto este martes 'Antena 3 Noticias 1' llevando hasta los titulares el duelo televisivo que la noche anterior se había producido dentro del propio grupo Atresmedia. La periodista ha sido tajante al resumir el resultado: "Pedro Sánchez compitió anoche y perdió en el prime time frente al presidente de Ceuta", antes de destacar las declaraciones realizadas por Juan Jesús Vivas en 'El Hormiguero'.

La presentadora ha vuelto sobre la comparación al desarrollar la información y ha rebajado la entrevista que El Gran Wyoming realizó al presidente del Gobierno en laSexta a la condición de derrotada de la noche. "A esa misma hora de la noche, el presidente del Gobierno era entrevistado por El Gran Wyoming en 'El Intermedio', así que fue una noche interesante aquí en Atresmedia. Vivas, eso sí, ganó por goleada a Pedro Sánchez. Ganó por casi cinco puntos", ha asegurado Golpe.

La comparación se corresponde con los bloques específicos de ambas entrevistas. Juan Vivas reunió en Antena 3 a 2.094.000 espectadores y un 17% de cuota, mientras Pedro Sánchez alcanzó en laSexta 1.469.000 seguidores y un 12%. La distancia fue, por tanto, de cinco puntos y 625.000 espectadores, y aunque la visita de Sánchez impulsó a 'El Intermedio' hasta uno de sus mejores resultados del año, el canal principal de Atresmedia ha decidido evadir ese dato en sus informativos.

Ceuta siguió a Vivas en una pantalla gigante

'Antena 3 Noticias' también ha subrayado la expectación que despertó la intervención del presidente ceutí en su ciudad. "Ceuta se volcó con su presidente. Muchos siguieron ayer su entrevista en 'El Hormiguero' en una pantalla gigante", señaló Golpe antes de mostrar imágenes del seguimiento colectivo.

Noticias relacionadas

La noche dejó así un particular duelo político y televisivo entre dos cadenas del mismo grupo. Mientras Vivas convirtió su entrevista en el segundo espacio más visto de toda la jornada, Sánchez consiguió elevar notablemente los registros habituales de 'El Intermedio', aunque el canal principal de Atresmedia ha decidido obviarlo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia de Tarragona analiza si el juez que investiga a Montoro pierde el caso en favor de Madrid
  2. Martina (28 años) se fue a vivir a una aldea del siglo XVIII tras sufrir una depresión: 'Hay muchas identidades aquí. Está mi esencia, la esencia de la casa y la esencia de mi abuela
  3. Bernat (40 años) vive solo en una cabaña reciclada en medio del bosque: 'Yo ya no soy consciente del paso del tiempo. Puede hacer casi un año que no voy al supermercado, ni a la gasolinera...
  4. Jennifer (43 años) dejó por amor un despacho de abogados en Barcelona para ser profesora de pilates por los pueblos
  5. Bolaños no se conforma con la respuesta del CGPJ a su queja contra el juez Peinado y exige que se investigue
  6. Asesinada en México una universitaria española que estaba de intercambio
  7. El CIS publica su primera encuesta con estimación de voto tras la crisis de Ceuta
  8. Junts enfría las expectativas sobre la aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont: 'No especularemos; queremos ver las sentencias

Sandra Golpe menosprecia a Wyoming en Antena 3 para cargar contra Sánchez: “Perdió”

Sandra Golpe menosprecia a Wyoming en Antena 3 para cargar contra Sánchez: “Perdió”

Zapatero no recuerda si viajó a Emiratos con 'Julito'

Zapatero no recuerda si viajó a Emiratos con 'Julito'

¿De verdad el Spotify Camp Nou estará acabado el 2 de junio de 2029?

¿De verdad el Spotify Camp Nou estará acabado el 2 de junio de 2029?

Javier de Haro, psicólogo infantil: "No eres peor persona por sentir envidia, pero sí que eres mejor si eres capaz de utilizarla para mejorar"

Javier de Haro, psicólogo infantil: "No eres peor persona por sentir envidia, pero sí que eres mejor si eres capaz de utilizarla para mejorar"

Guía de La Mercè 2026 en Barcelona: conciertos, actividades y programa

Guía de La Mercè 2026 en Barcelona: conciertos, actividades y programa

Feijóo confirma su propuesta para quitar la nacionalidad a los inmigrantes con delitos graves

El Gobierno rebaja la expectativa de asilo de los migrantes en Ceuta: “La mayoría no tendrán derecho y serán devueltos”

El Gobierno rebaja la expectativa de asilo de los migrantes en Ceuta: “La mayoría no tendrán derecho y serán devueltos”

Barcelona recupera las palmeras de la plaza de Trilla con una especie insólita en la ciudad

Barcelona recupera las palmeras de la plaza de Trilla con una especie insólita en la ciudad