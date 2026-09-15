'En el punto de mira' regresa disparado y supera a 'MasterChef Celebrity' y 'La isla de las tentaciones' en espectadores

'En el punto de mira' protagonizó uno de los grandes regresos de la noche este lunes 14 de septiembre. El programa inició su nueva temporada en Cuatro con un potente 10,8% de cuota de pantalla y 807.000 espectadores, consiguiendo superar en audiencia media a dos de las principales apuestas de sus competidores.

'La isla de las tentaciones' mejoró notablemente en Telecinco. El reality creció 1,5 puntos respecto a su estreno del lunes anterior y alcanzó un 12,3% de share y 747.000 espectadores, quedándose por debajo de 'En el punto de mira' en número de seguidores.

También un 12,3% anotó 'MasterChef Celebrity' en La 1. El talent culinario se mantuvo prácticamente estable en su segunda semana y reunió a 658.000 espectadores, siendo de las tres ofertas la menos vista en audiencia media.

Por su parte, 'En tierra lejana' volvió a demostrar su fortaleza en Antena 3. La ficción lideró la noche con un 13,7% de cuota de pantalla y 868.000 espectadores, situándose por encima del resto de ofertas recogidas tanto en share como en audiencia media.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.219.000 (10,3%)

MasterChef Celebrity: 658.000 (12,3%)

Antena 3

El Hormiguero: 1.940.000 (16,7%)

En tierra lejana: 868.000 (13,7%)

Telecinco

First Dates: 1.005.000 (8,6%)

La isla de las tentaciones: 747.000 (12,3%)

laSexta

El Intermedio: 1.103.000 (9,3%)

El Taquillazo “Sully”: 306.000 (4,3%)

Cuatro

Horizonte: Express: 522.000 (4,9%)

Horizonte: 1.076.000 (9,2%)

En el punto de mira: 807.000 (10,8%)

La 2

Cifras y letras: 574.000 (5%)

Cifras y letras: 553.000 (4,5%)

Cine clásico “Tierras lejanas”: 288.000 (3,1%)

LATE NIGHT

La 1

MasterChef Celebrity: 191.000 (11%)

Antena 3

En tierra lejana: 185.000 (7,2%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 238.000 (9,2%)

laSexta

Cine “Annabelle vuelve a casa”: 62.000 (2,3%)

Cuatro

En el punto de mira: 276.000 (7,6%)

La 2

Cine “Único testigo”: 104.000 (2,6%)

Metrópolis: 40.000 (2,1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 874.000 (10,7%)

Valle Salvaje: 705.000 (10%)

La Promesa: 772.000 (11,3%)

Malas lenguas: 667.000 (9,3%)

Aquí la Tierra: 919.000 (11,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.297.000 (15%)

Y ahora Sonsoles: 849.000 (11,9%)

Pasapalabra: 1.531.000 (19%)

Telecinco

El verano se mueve: 455.000 (5,6%)

El diario de Jorge: 496.000 (7,1%)

Rueda la letra: 573.000 (8,3%)

Allá tú: 809.000 (10,1%)

laSexta

Zapeando: 476.000 (5,4%)

Más Vale Tarde: 329.000 (4,6%)

laSexta Clave: 491.000 (5%)

Cuatro

Todo es mentira: 598.000 (7,6%)

Lo sabe, no lo sabe: 458.000 (6,7%)

La 2

Saber y ganar: 577.000 (6,4%)

Grandes documentales: 255.000 (3,2%)

Malas lenguas: 503.000 (7,2%)

Sukha: 129.000 (1,8%)

Trivial pursuit: 252.000 (2,7%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 366.000 (20,9%)

Mañaneros 360: 513.000 (16,9%)

Antena 3

Espejo Público: 293.000 (11,9%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 832.000 (17,5%)

La ruleta de la suerte: 1.587.000 (22,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 162.000 (10,8%)

El programa de AR: 254.000 (11,8%)

Vamos a ver: 349.000 (7,2%)

laSexta

Aruser@s: 236.000 (11,7%)

Al rojo vivo: 216.000 (6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 8.000 (0,8%)

¡Toma salami!: 16.000 (1,1%)

El Chiringuito: 43.000 (2,4%)

En boca de todos: 362.000 (11,8%)

La 2

Jardines con historia: 2.000 (0,2%)

Paul va a Hollywood: 6.000 (0,4%)

Pueblo de Dios: 11.000 (0,6%)

Aquí hay trabajo: 2.000 (0,1%)

La aventura del saber: 17.000 (0,8%)

Las rutas D’Ambrosio: 41.000 (1,7%)

Las rutas D’Ambrosio: 97.000 (3,5%)

Verano azul: 103.000 (2,8%)

El Cazador: 110.000 (1,8%)

El Cazador: 238.000 (2,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.221.000 (24,5%)

Telediario 1: 1.376.000 (15,2%)

Noticias Cuatro 1: 721.000 (10,5%)

Informativos Telecinco 15h: 657.000 (7,2%)

laSexta Noticias 14h: 558.000 (7,1%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.934.000 (18,6%)

Telediario 2: 1.223.000 (11,9%)

Informativos Telecinco 21h: 782.000 (7,6%)

laSexta Noticias 20h: 479.000 (6,3%)

Noticias Cuatro 2: 433.000 (5,7%)

Mañana

Telediario matinal: 142.000 (19,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 201.000 (13,6%)

El Matinal: 104.000 (10,1%)

RANKING

Diario: Antena 3 (15%), La 1 (12,3%), Telecinco (8,3%), Cuatro (7,7%), laSexta (5,8%), La 2 (3,8%).

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Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,5%), Telecinco (8%), Cuatro (7%), laSexta (5,2%), La 2 (3,8%).