Episodio 906
'La Promesa', avance del capítulo de hoy martes 15 de septiembre: Carlo desaparece con Janita tras la confesión de María
Samuel y María asumen que su amor es imposible, Leocadia acepta ser la madrina de Curro y Jacobo toma una decisión sobre Martina.
'La Promesa' emite este martes 15 de septiembre su capítulo 906 en La 1 a las 18:35 horas, y también puede verse en RTVE Play. La situación de María Fernández se complica todavía más después de que ella y Samuel reconozcan abiertamente lo que sienten. Ambos asumen que su relación es imposible y deciden intentar conformarse con una amistad.
La doncella trata entonces de recomponer su relación con Carlo, pero él continúa profundamente dolido. Poco después, María descubre que Carlo se ha llevado a Janita y no aparece por ningún lado, desatando su angustia y dejando en el aire qué pretende hacer.
En paralelo, Leocadia acepta convertirse en la madrina de Curro, aunque deja claro que considera que debería haber sido la primera opción. La decisión preocupa a Pía, que no confía en ella, mientras Julieta descubre por qué nadie acudió a sus clases: los habitantes del refugio se sienten intimidados ante la idea de ir al palacio.
Por otro lado, Jacobo reúne a Martina y Adriano después de recapacitar y tomar una decisión que puede cambiar su situación. Lorenzo y Ciro empiezan además a recoger los primeros beneficios de las licencias, aunque el capitán de la Mata les advierte de que deben evitar cualquier ostentación que pueda levantar sospechas.
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